Macron: Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleri karşısında zayıflık göstermeyeceğiz

23.08.2019 09:30

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri karşısında ülkesinin ve Avrupa Birliği'nin hiçbir zayıflık göstermeyeceğini söyledi.



Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile Eysee Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından konu ile ilgili görüşlerini açıklayan Macron, Türkiye'ye yönelik sert mesajlar gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle