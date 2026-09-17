Haberler

Arda Okan Kurtulan'dan dört büyüklere göz kırpan performans

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arda Okan Kurtulan'dan dört büyüklere göz kırpan performans
Güncelleme:
+57 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Göztepe'de kötü sonuçlara rağmen parlayan genç futbolcu Arda Okan Kurtulan, taraftarların en çok alkışladığı isim haline geldi. Oynadığı 5 maçta 90 dakika süre alan Arda, joker görevi de görerek takımına katkı sağlıyor.

Süper Lig'de 5 maç sonunda 3 yenilgi ve 2 beraberlik alıp 2 puanla 18. sıraya gerileyen Göztepe'de yaz döneminde transferi gözde isimlerinden Arda Okan Kurtulan alınan kötü sonuçlara rağmen gösterdiği performansla adeta parladı. 

TARAFTARLARIN EN ÇOK ALKIŞLADIĞI İSİM

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak yeri doldurulamayacağı için satılmayan Arda, taraftarın en çok alkışladığı isim oldu. Teknik Direktör Stanimor Stoilov'un 5'li orta sahanın sağında görev verdiği oyuncu, 5 maçın tamamında süre aldı.

JOKER GÖREVİ GÖRDÜ

Göztepe'de bu sezon her maça ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki futbolcu tüm müsakalarda 90'ar dakika oynadı. Stoper Taha Altıkardeş ile birlikte toplam 450 dakika oynayan iki futbolcudan biri olan Arda'nın tek başına çabası ise galibiyet almaya yetmedi. Geçen sezonun da en dikkat çekici isimlerinden olan Arda Okan Kurtulan, Göztepe'de joker görevi de gördü. Futbolculuk kariyerine forvet olarak başlayan Arda Okan, Göz-Göz'de de geçen sezon eksikler nedeniyle hücum oyuncusu olarak da kullanılmıştı. Arda geçen sezon ileri uçta oynadığı Samsunspor maçında 2 gol atarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirmişti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Öcalan Silahsızlanma Alt Komisyonu'nda görev alacak

Erdoğan'ın başdanışmanı, Öcalan'a verilen görevi ilk kez açıkladı
Görevden alınması bekleniyordu! Göztepe'de Stoilov kararı

Herkes istifa beklerken büyük sürpriz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bilal Erdoğan'ın Arda Güler heyecanı

Bilal Erdoğan'ı heyecan sardı: Onu İstanbul'da izlemek güzel olacak
Pakistan'dan Husilere operasyon sinyali: Kutsal mekanlarımızı korumak vazifemiz

Türkiye'nin de ortağı olduğu anlaşmayı hatırlattılar
Bu iddia ilk kez dillendiriliyor! Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler gözaltına aldı

Büşra'nın kardeşleri isim verdi, ekipler anında gözaltına aldı
L'Etape Türkiye by Tour de France'a sayılı günler kala Ömer Kafkas'tan açıklama

Son 3 gün! Dünyanın gözü İstanbul'da olacak
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
'Neyin kafasını yaşadığı anlaşılamadı' ifadeli savcılık kararı iddiasına soruşturma

Savcı kararında yazdı denildi, yalan çıktı
Hande Erçel reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı

Ünlü oyuncu reklam için sarışın oldu! Kazancı dudak uçuklattı