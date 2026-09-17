Arda Okan Kurtulan'dan dört büyüklere göz kırpan performans

Süper Lig'de 5 maç sonunda 3 yenilgi ve 2 beraberlik alıp 2 puanla 18. sıraya gerileyen Göztepe'de yaz döneminde transferi gözde isimlerinden Arda Okan Kurtulan alınan kötü sonuçlara rağmen gösterdiği performansla adeta parladı.

TARAFTARLARIN EN ÇOK ALKIŞLADIĞI İSİM

Adı sık sık Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan ancak yeri doldurulamayacağı için satılmayan Arda, taraftarın en çok alkışladığı isim oldu. Teknik Direktör Stanimor Stoilov'un 5'li orta sahanın sağında görev verdiği oyuncu, 5 maçın tamamında süre aldı.

JOKER GÖREVİ GÖRDÜ

Göztepe'de bu sezon her maça ilk 11'de çıkan 23 yaşındaki futbolcu tüm müsakalarda 90'ar dakika oynadı. Stoper Taha Altıkardeş ile birlikte toplam 450 dakika oynayan iki futbolcudan biri olan Arda'nın tek başına çabası ise galibiyet almaya yetmedi. Geçen sezonun da en dikkat çekici isimlerinden olan Arda Okan Kurtulan, Göztepe'de joker görevi de gördü. Futbolculuk kariyerine forvet olarak başlayan Arda Okan, Göz-Göz'de de geçen sezon eksikler nedeniyle hücum oyuncusu olarak da kullanılmıştı. Arda geçen sezon ileri uçta oynadığı Samsunspor maçında 2 gol atarak takımına 2-0'lık galibiyeti getirmişti.