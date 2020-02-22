Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarını gezerek çiftçilerle bir araya geldi. AB'nin tarım politikalarına değinen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarının açılışına katılarak çiftçilerle bir araya geldi.
Avrupa Birliği'nin tarım politikalar ile ilgili sorular yöneltilen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu, bu bütçenin sektördeki geçiş döneminde çiftçilerin elini rahatlatabileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle