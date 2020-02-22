Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu
Haberler » Dünya » Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu - Haberler

Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Paris'te düzenlenen bir tarım fuarını gezerek çiftçilerle bir araya geldi. AB'nin tarım politikalarına değinen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu.

22.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 20:54
Macron, Paris Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda çiftçilerle buluştu

Emmanuel Macron, 'te düzenlenen bir tarım fuarının açılışına katılarak çiftçilerle bir araya geldi.


Avrupa Birliği'nin tarım politikalar ile ilgili sorular yöneltilen Fransız lider, Ortak Tarım Politikası için cömert bütçe ayrılmasını savundu, bu bütçenin sektördeki geçiş döneminde çiftçilerin elini rahatlatabileceğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler