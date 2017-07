Macron Kongreye Konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ulusal Meclis ve Senato'nun Versailles Sarayı'nda bir arada toplandığı Kongre'ye seslendi.



Macron'un 900 milletvekili ve senatörün katıldığı Kongre'ye hitap edeceği haberi ülkede bir haftadır tartışılıyor, muhalefet Macron'u "monarşik geleneklere sapmakla" suçluyordu. Ancak eleştirilere rağmen sonunda beklenen konuşmayı yapan Emmanuel Macron, önümüzdeki beş yıl ülkeyi nasıl yöneteceğinin ip uçlarını verdi ve reformlar için yol haritası çizdi.



Macron, Fransa'nın küreselleşme karşısında gereken reformları yerine getirmediğini dile getirerek, "Eğer bütçemizi yeniden yapmazsak, eğer kamu açığımızı kapatmazsak, finanasal zorluklara bağımlı oluruz. Eğer işlerimizi yeniden düzene koymazsak Avrupa'da ya da müttefiklerimizle olan ilişkilerimizde kontrolü kaybederiz. Eğer değerlimizden ödün vermeden İslamcı terörle mücadele etme yolunu bulamazsak, İslamcı teröre karşı gücümüzü kaybederiz. Bu reformlar yapılacak" diye konuştu.



Sonbahar'da olağanüstü hali kaldıracaklarını ve yerine terörle mücadeleyi güçlendirecek yasal düzenlemeleri getireceklerini belirten Macron, seçim yasasında nisbi temsilin dozunu artıracaklarını, milletvekili ve senatör sayısını 3'te 1 oranında azaltacaklarını, milletvekillerine en fazla 3 kez üst üste seçilme sınırı getireceklerini, çalışma yasasını değiştireceklerini açıkladı.



Macron bütün bu reformları bir yıl içinde Meclis'in gündemine getireceklerini, gerekirse referandum aracılığıyla halka danışacaklarını dile getirdi.



Macron'un konuşması, "La France Insoumise/İsyan Eden Fransa" hareketi ve Fransız Komünist Partisi'ne (PCF) mensup 50 kadar milletvekili tarafından protesto edildi. Radikal sol milletvekilleri, "monarşik sapma içinde olmakla" suçladıkları Macron'u dinlemek için Versailles Sarayı'na gitmeyi reddetti.



