Son dakika gündem: Macron, Fransa Başbakanı Castex ile kafede görüntülendi
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Son dakika gündem: Macron, Fransa Başbakanı Castex ile kafede görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır - Haberler | Politika

Gelen son dakika haberine göre - Macron, Fransa Başbakanı Castex ile kafede görüntülendi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması kapsamında ülkedeki kafe ve restoranların dış kısımlarının açılmasının ardından bir kafede Başbakan Jean Castex ile görüntülendi.

- Macron, Fransa Başbakanı Castex ile kafede görüntülendi

PARİS - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması kapsamında ülkedeki kafe ve restoranların dış kısımlarının açılmasının ardından bir kafede Başbakan Jean Castex ile görüntülendi.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında kafe ve restoranların 6 aydır kapalı olduğu Fransa'da kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması kapsamında kafe ve restoranların dış kısımları açıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yeni normalleşme adımını kafede kutlayanlar arasında yer aldı. Paris'te bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee yakınlarındaki bir kafede Başbakan Jean Castex ile birlikte kahve içerken görüntülenen Macron, görüntüyü sosyal medya hesabında, "Buradayız! Teraslar, müzeler, sinemalar, tiyatrolar. Sosyal mesafe kurallarına uyarak yaşam sanatımızı inşa edenlerle yeniden buluşalım" notuyla paylaştı.

Fransa'da normalleşme planının ikinci adımı bugün başlayarak 6 aydır kapalı olan restoran ve kafelerin dış kısımları yüzde 50 kapasitede olmak kaydıyla müşterileri kabul edebilecek. İbadet mekanları, tiyatrolar, sinemalar, kütüphaneler de 3'te 1 kapasite doluluk şartıyla yeniden açılırken, Paris'teki Rodin müzesini ziyaret eden Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, "Bu 19 Mayıs bir tür ulusal bayram, bu bir mutluluk" dedi.

Fransa'da korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 17 bin 210 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 5 milyon 898 bin 347'e ulaştı.

Son dakika gündem: Macron, Fransa Başbakanı Castex ile kafede görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Melike Yazır

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