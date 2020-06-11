Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada bir hastanede psikiyatri bölümü asistanlı yapan Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı.

İstanbul'un göbeğinde kan donduran bir olay yaşandı. Şişli Maçka Parkı'nda, "laf atma" iddiasıyla başladığı iddia edilen tartışmada Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonucu ağır yaralandı.

İLK MÜDAHALEYİ YANINDA BULUNAN ARKADAŞI YAPTI

Bir hastanede psikiyatri bölümü asistanlığı yaptığı öğrenilen Dönmez'e ilk yardımı yanında bulunan asistan arkadaşı yaptı. Ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI

Olayı bire bir gördüğünü söyleyen Aykut Fırtına isimli vatandaş, "Arkadaşların ikisi de alkollüydü sanırım. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Biri içki şişesini kırıp, diğer arkadaşı boğazından ve çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaralanan kişi bir hayli kan kaybetti. Buradaki kadınlar da yaralanan kişinin arkadaşlarıymış. Her şey iki dakikada yaşandı. Olayın ardından yaralı arkadaş yerde kaldı, diğer şahıs da kaçıp gitti. Biz de müdahale edemedik çünkü elinde içki şişesi vardı" dedi.

Kaynak: DHA