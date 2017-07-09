Macaristan ve İsrail Arasında "Soros Krizi"

Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı, Macar hükümetinin, Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros hakkında ülke genelinde başlattığı kampanyayı sonlandırmasını isteyen İsrail'in Budapeşte Büyükelçisine tepki gösterdi.



Yılda bir milyon sığınmacıyı Avrupa'ya getirmek istediği belirtilen Macar asıllı Yahudi iş adamı George Soros hakkında ülke genelinde kampanya başlatan Macar hükümetine kampanyayı sonlandırma çağrısı yapan İsrail'in Budapeşte Büyükelçisi Youssef Amrani'ye Macaristan Dış Ticaret ve Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.



Bakanlık açıklamasında, Macaristan'ın, ulusal güvenliğini tehdit eden herkese karşı harekete geçeceğini, Soros'un ülke sınırlarını koruyan tel örgüyü yıkmak istediğini ve finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla ise yüz binlerce sığınmacıyı Avrupa'ya ve Macaristan'a getirmek istediği iddiası yer aldı.



Açıklamada ayrıca "Macar hükümeti, Macarların güvenliği tehdit eden finans spekülatörü ve yasa dışı göçü destekleyen kurumlarına karşı tüm gücüyle mücadele edecektir." ifadeleri yer aldı.



Macar hükümeti ve Soros krizi



Sığınmacı krizindeki sert tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, finanse ettiği sivil toplum kuruluşlarının aracılığıyla yıllık 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımayı hedeflediğini öne sürdüğü Soros hakkında hazırlattığı afişler birçok yayın organının yanı sıra ülke genelindeki reklam panolarında ve toplu taşıma araçlarında yer alıyor.



Macar hükümeti tarafından geçen günlerde "Ulusal danışma 2017, yüzde 99 yasa dışı göçü reddediyor" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında hazırlanan afişlerde, "Sonunda Soros'un gülmesine izin vermeyelim." ifadeleri bulunuyor.



Macaristan Başbakanı Viktor Orban bir süre önce, "Soros, gizli bir şekilde kendi kurumları üzerinden yasa dışı göçe maddi destek veriyor" ve "Soros'un göçmen siyasetine göre, AB'ye her yıl 1 milyon sığınmacı taşınmalı. AB Komisyonu, George Soros ve sivil toplum kuruluşları, Macaristan'ın göçmen düzenlemesine saldırıyor. Macaristan'ın sınırdaki tel örgüyü yıkmasını, hukuki düzenlemeler yapmasını ve yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişine izin vermesini istiyorlar." şeklinde açıklama yapmıştı.



Hükümet, Soros tarafından desteklenen sivil toplum kuruluşlarının, Soros ve uluslararası sermayenin çıkarlarını yerel hükümetlere dikte ettirmek için kullanıldığını öne sürüyor.



Söz konusu sivil toplum kuruluşları ise Macaristan'ın izlediği sığınmacı politikasını eleştirdikleri ve ülkedeki yolsuzlukları gün yüzüne çıkardıkları için hükümet tarafından hedef gösterildiklerini savunuyor.