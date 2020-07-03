Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan'ın koronavirüs salgını sonrası Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi. Macarsitan'dan önce de İngiltere Türkiye'nin seyahat yasağını kaldırmıştı.
03.07.2020 18:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:08
Koronavirüs salgını sonrası ülkeler normalleşmeye devam ediyor. Macaristan'dan Türkiye'yi ilgilendiren yeni bir haber geldi.
Macaristan, koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından ülkeye geleceklere uygulanacak 14 günlük karantina konusunda Türkiye'ye muafiyet verdi. Konuyla ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi.