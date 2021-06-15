Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda?
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Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda?

Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda?
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UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ve Portekiz karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!

EURO 2020 heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Milli takımımızın da yer aldığı EURO 2020 futbol şöleni tüm hızıyla devam ederken, bu gece F Grubu ilk maçı Macaristan ile Portekiz arasında oynanıyor. Futbol severler maç hakkında detaylı bilgileri haberimizin devamında bulabilir. Peki Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan ve Portekiz'in karşı karşıya geleceği F Grubu ilk maçı 15 Haziran Salı günü Ferenc PuskásStadında oynanacak.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hakemimiz Cüneyt Çakır'ın, yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun'la birlikte yöneteceği Macaristan - Portekiz EURO 2020 F Grubu ilk maçı Türkiye saatiyle 19:00'dan itibaren naklen TRT 1'den seyredilebilecek.

ATİLLA SZALAİ OYNAYACAK MI?

Türk hakemimiz Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta tanıdık isimler yer almakta Fenerbahçe'nin beğenilen isimlerinden Attila Szalai, Eski Beşiktaşlı Pepe ve dünyaca ünlü oyuncuCristiano Ronaldo maç saatine kadar bir problem olmaması halinde ilk 11'de olacak.

MACARİSTAN - PORTEKİZ MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Macaristan: Gulacsi, Fiola, Orban, Attila Szalai, Lovrencsics, Kleinheisler, Adam Nagy, Schafer, Holender, Roland, Adam Sallai

Portekiz: Rui Patricio, Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro, Danilo, William, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota

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Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda? - Haberler
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