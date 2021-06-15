Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda?

UEFA EURO 2020 heyecanı tüm hızıyla sürüyor. F Grubu ilk maçında Macaristan ve Portekiz karşı karşıya geliyor. Futbol severlerin merakla beklediği maç için birçok kişi internetten arama yapmakta. Peki Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı ne zaman? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı saat kaçta? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı hangi kanalda? Macaristan - Portekiz EURO 2020 maçı muhtemel 11'ler!