Cüneyt Çakır Haberleri - Cüneyt Çakır Kimdir - Haberler

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Cüneyt Çakır Haberleri

Cüneyt Çakır haber, Cüneyt Çakır son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır Biyografisi

Doğum Yeriİstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi23.11.1976

Cüneyt Çakır Kimdir ?

Cüneyt Çakır (23 Kasım 1976, İstanbul), Türk futbol hakemi ve sigortacı. Babası eski hakem ve MHK eski asbaşkanı olan Serdar Çakır'dır
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Fenerbahçe'den gece yarısı olay paylaşım: Şimdi son kez soruyoruz

Fenerbahçe'den gece yarısı olay paylaşım: Şimdi son kez soruyoruz

Cüneyt Çakır - Dün 23:23
TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararı bozdu

TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararı bozdu

Cüneyt Çakır - Dün 21:29
Son dakika haberleri! Tahkim Kurulu'ndan görevden alınan hakemlerle ilgili karar

Son dakika haberleri! Tahkim Kurulu'ndan görevden alınan hakemlerle ilgili karar

Cüneyt Çakır - Dün 21:16
Tahkim Kurulu'ndan 10 hakemin lehine karar çıktı

Tahkim Kurulu'ndan 10 hakemin lehine karar çıktı

Cüneyt Çakır - Dün 21:11
Son Dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nin kararını bozdu! Düdük astırılan hakemler göreve geri döndü

Son Dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nin kararını bozdu! Düdük astırılan hakemler göreve geri döndü

Cüneyt Çakır - Dün 21:02
Yılmaz Vural, Marmara Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

Yılmaz Vural, Marmara Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

Cüneyt Çakır - 24.03.2022
Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten hakemlerin görevden alınmasına tepki

Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten hakemlerin görevden alınmasına tepki

Cüneyt Çakır - 16.03.2022
Giresunspor Başkanı Karaahmet: 'Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum'

Giresunspor Başkanı Karaahmet: "Süper Lig'de kalacağımıza inanıyorum"

Cüneyt Çakır - 16.03.2022
Herkesin aklını kemiren iddiaya cevap verdi! Görevden alınan Fırat Aydınus'tan tek cümlelik gönderme

Herkesin aklını kemiren iddiaya cevap verdi! Görevden alınan Fırat Aydınus'tan tek cümlelik gönderme

Cüneyt Çakır - 14.03.2022
Liste dışı kalan hakemler önce Tahkim Kurulu'na sonra AİHM'e gidecek

Liste dışı kalan hakemler önce Tahkim Kurulu'na sonra AİHM'e gidecek

Cüneyt Çakır - 14.03.2022
Rizespor Başkanı Kıran, Ali Koç'u yerden yere vurdu: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin

Rizespor Başkanı Kıran, Ali Koç'u yerden yere vurdu: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin

Cüneyt Çakır - 14.03.2022
MHK düdük astırmaya tüm hızıyla devam ediyor! Hakem Ümit Öztürk'ün de üzerini çizdiler

MHK düdük astırmaya tüm hızıyla devam ediyor! Hakem Ümit Öztürk'ün de üzerini çizdiler

Cüneyt Çakır - 11.03.2022
Masasına bırakılan not Ali Koç'u hayrete düşürdü: Cüneyt Çakır'a yapılanı duydunuz mu?

Masasına bırakılan not Ali Koç'u hayrete düşürdü: Cüneyt Çakır'a yapılanı duydunuz mu?

Cüneyt Çakır - 11.03.2022
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 'UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"

Cüneyt Çakır - 11.03.2022
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu (1)

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu (1)

Cüneyt Çakır - 11.03.2022
Başakşehir: 'Sorularımıza cevap alamadık'

Başakşehir: "Sorularımıza cevap alamadık"

Cüneyt Çakır - 11.03.2022
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı - Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Kıran

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
Tahir kıran: 'Alınmış olan kararı destekliyorum'

Tahir kıran: "Alınmış olan kararı destekliyorum"

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
Güntekin Onay'ın 'Trabzonspor' sorusu kıyameti kopardı! MHK Başkanı'nın verdiği cevap daha olay

Güntekin Onay'ın 'Trabzonspor' sorusu kıyameti kopardı! MHK Başkanı'nın verdiği cevap daha olay

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (1) Açıklaması

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, gündemi değerlendirdi (1) Açıklaması

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
Son dakika spor: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Son dakika spor: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
Son dakika sağlık: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Son dakika sağlık: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa etmedi

Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa etmedi

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Cüneyt Çakır - 10.03.2022
Türk futbolu komada! 2 ünlü hakemin psikolojisi yerle bir oldu, maça çıkmak istemiyorlar

Türk futbolu komada! 2 ünlü hakemin psikolojisi yerle bir oldu, maça çıkmak istemiyorlar

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
İstanbul Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği'nden MHK'ye tepki!

İstanbul Futbol Hakemleri Dayanışma Derneği'nden MHK'ye tepki!

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa etmedi

Bahattin Duran ve Tarık Ongun istifa etmedi

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Mete Kalkavan neden hakemliği bıraktı? Mete Kalkavan kaç yaşında, nereli? Mete Kalkavan kimdir?

Mete Kalkavan neden hakemliği bıraktı? Mete Kalkavan kaç yaşında, nereli? Mete Kalkavan kimdir?

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Son Dakika: 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından TFF Başkanı Özdemir'den ilk açıklama: Kararımız kesindir

Son Dakika: 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından TFF Başkanı Özdemir'den ilk açıklama: Kararımız kesindir

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Başakşehir'den MHK'nin hakem kararına tepki Açıklaması

Başakşehir'den MHK'nin hakem kararına tepki Açıklaması

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Bu skandalın benzeri yok! MHK hakem atamayı unuttu, Galatasaray'ın maçı ertelendi

Bu skandalın benzeri yok! MHK hakem atamayı unuttu, Galatasaray'ın maçı ertelendi

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Tarihi hakem kıyımına Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, terör mü?

Tarihi hakem kıyımına Ahmet Çakar'dan olay yorum: Şike mi, terör mü?

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak

MHK Başkanı Gündoğdu, soruları yanıtlayacak

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
8 Mart 2022 Haberleri

8 Mart 2022 Haberleri

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Son dakika haber... MHK'den sürpriz karar!

Son dakika haber... MHK'den sürpriz karar!

Cüneyt Çakır - 09.03.2022
Cüneyt Çakır başka lige mi geçiyor, hangi lig? Hakem Cüneyt Çakır başka ligde mi hakemlik yapacak, yeni ligi neresi olacak?

Cüneyt Çakır başka lige mi geçiyor, hangi lig? Hakem Cüneyt Çakır başka ligde mi hakemlik yapacak, yeni ligi neresi olacak?

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Rıdvan Dilmen canlı yayında anlattı! Cüneyt Çakır kaleminin kırıldığını bakın nasıl öğrenmiş

Rıdvan Dilmen canlı yayında anlattı! Cüneyt Çakır kaleminin kırıldığını bakın nasıl öğrenmiş

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Eski hakem 'Rezil olduk' diyerek paylaştı! Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

Eski hakem "Rezil olduk" diyerek paylaştı! Dünya, Türkiye'yi konuşuyor

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Erman Toroğlu, MHK'nin tarihi kararını 12 Eylül'e benzetti: Bu bir ihtilaldir

Erman Toroğlu, MHK'nin tarihi kararını 12 Eylül'e benzetti: Bu bir ihtilaldir

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 8 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 8 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Hangi hakemler maç yönetemeyecek? Yeni hakemler kim?

Hangi hakemler maç yönetemeyecek? Yeni hakemler kim?

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
MHK hakem listesi açıklandı! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus neden yok?

MHK hakem listesi açıklandı! Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus neden yok?

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi

Süper Lig ve 1. Lig hakem klasmanları yeniden belirlendi

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
MHK'den sürpriz karar!

MHK'den sürpriz karar!

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi.

MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi.

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Son Dakika: Türk futbolunda böyle bir gün yaşanmadı! 13 hakemin görevine son verildi

Son Dakika: Türk futbolunda böyle bir gün yaşanmadı! 13 hakemin görevine son verildi

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi

(son dakika) Süper Lig'de hakem kadrosu yeniden belirlendi

Cüneyt Çakır - 08.03.2022
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 7 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 7 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Cüneyt Çakır - 07.03.2022
Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 0 (Maç sonucu)

Cüneyt Çakır - 06.03.2022
Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Fraport TAV Antalyaspor - Demir Grup Sivasspor: 1-0

Cüneyt Çakır - 06.03.2022
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

Cüneyt Çakır - 06.03.2022
Antalyaspor Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

Antalyaspor Sivasspor maçının VAR'ı Hakan Ceylan

Cüneyt Çakır - 06.03.2022
5 Mart 2022 Haberleri

5 Mart 2022 Haberleri

Cüneyt Çakır - 06.03.2022
Sivasspor, Antalya'ya gitti

Sivasspor, Antalya'ya gitti

Cüneyt Çakır - 05.03.2022
Cüneyt Çakır, Türkiye'den ayrılıyor! İşte yeni sezonda düdük çalacağı lig

Cüneyt Çakır, Türkiye'den ayrılıyor! İşte yeni sezonda düdük çalacağı lig

Cüneyt Çakır - 05.03.2022
Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Sivasspor yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Cüneyt Çakır - 05.03.2022
Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Cüneyt Çakır - 05.03.2022
Üniversiteler arası bilardo şampiyonası Sinop'ta başladı

Üniversiteler arası bilardo şampiyonası Sinop'ta başladı

Cüneyt Çakır - 04.03.2022
Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak

Fenerbahçe-Trabzonspor maçında hakem Zorbay Küçük düdük çalacak

Cüneyt Çakır - 04.03.2022
Fenerbahçe Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Fenerbahçe Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Cüneyt Çakır - 04.03.2022
Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Trabzonspor maçını Zorbay Küçük yönetecek

Cüneyt Çakır - 04.03.2022
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Cüneyt Çakır - 04.03.2022
Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu

Sanatçı Mustafa Keser, Bol'ca Futbol'a konuk oldu

Cüneyt Çakır - 03.03.2022
Üniversiteler arası bilardo şampiyonası Sinop'ta başladı

Üniversiteler arası bilardo şampiyonası Sinop'ta başladı

Cüneyt Çakır - 03.03.2022
Rizespor Başkanı Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık

Rizespor Başkanı Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık

Cüneyt Çakır - 28.02.2022
Göztepe, Giresun'da çıkış arıyor

Göztepe, Giresun'da çıkış arıyor

Cüneyt Çakır - 26.02.2022
Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Giresunspor, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi konuk edecek

Cüneyt Çakır - 26.02.2022
Göztepe, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak

Göztepe, Süper Lig'de Giresunspor'a konuk olacak

Cüneyt Çakır - 26.02.2022
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Cüneyt Çakır - 24.02.2022
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci hafta hakemleri belli oldu

Cüneyt Çakır - 24.02.2022
Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, Leipzig-Real Sociedad maçını yönetecek

Cüneyt Çakır - 15.02.2022
Gaziantep FK: 2-0

Gaziantep FK: 2-0

Cüneyt Çakır - 12.02.2022
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Cüneyt Çakır - 12.02.2022
Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Başakşehir: 2 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Cüneyt Çakır - 12.02.2022
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