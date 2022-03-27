Cüneyt Çakır Haberleri - Cüneyt Çakır Kimdir - Haberler

Cüneyt Çakır Haberleri
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Cüneyt Çakır Biyografisi
Cüneyt Çakır Kimdir ?
TFF Tahkim Kurulu, Süper Lig'de görev alamayacağı açıklanan hakemlerle ilgili kararı bozdu
Son dakika haberleri! Tahkim Kurulu'ndan görevden alınan hakemlerle ilgili karar
Son Dakika: Tahkim Kurulu, MHK'nin kararını bozdu! Düdük astırılan hakemler göreve geri döndü
Yılmaz Vural, Marmara Üniversitesinde öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması
Herkesin aklını kemiren iddiaya cevap verdi! Görevden alınan Fırat Aydınus'tan tek cümlelik gönderme
Rizespor Başkanı Kıran, Ali Koç'u yerden yere vurdu: Muhterem annen Rizeli, ayıp ettin
MHK düdük astırmaya tüm hızıyla devam ediyor! Hakem Ümit Öztürk'ün de üzerini çizdiler
Masasına bırakılan not Ali Koç'u hayrete düşürdü: Cüneyt Çakır'a yapılanı duydunuz mu?
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "UEFA, Cüneyt Çakır'ın çarşamba günü yöneteceği maçı başka bir hakeme vermiş. Doğru mu?"
Güntekin Onay'ın 'Trabzonspor' sorusu kıyameti kopardı! MHK Başkanı'nın verdiği cevap daha olay
Son dakika spor: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı
Son dakika sağlık: MHK Başkanı Gündoğdu 8 Mart kararlarının gerekçelerini açıkladı
Türk futbolu komada! 2 ünlü hakemin psikolojisi yerle bir oldu, maça çıkmak istemiyorlar
Mete Kalkavan neden hakemliği bıraktı? Mete Kalkavan kaç yaşında, nereli? Mete Kalkavan kimdir?
Son Dakika: Kıyamet kopuyor! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında görev yapan Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
Son Dakika: 13 hakemin görevine son verilmesinin ardından TFF Başkanı Özdemir'den ilk açıklama: Kararımız kesindir
Bu skandalın benzeri yok! MHK hakem atamayı unuttu, Galatasaray'ın maçı ertelendi
Cüneyt Çakır başka lige mi geçiyor, hangi lig? Hakem Cüneyt Çakır başka ligde mi hakemlik yapacak, yeni ligi neresi olacak?
Rıdvan Dilmen canlı yayında anlattı! Cüneyt Çakır kaleminin kırıldığını bakın nasıl öğrenmiş
Erman Toroğlu, MHK'nin tarihi kararını 12 Eylül'e benzetti: Bu bir ihtilaldir
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 8 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
MHK hepsine düdük astırdı! İşte o hakemlerin yönettiği maçlarda 4 büyüklerin karnesi
MHK, sezonun geri kalanında görev yapacak Süper Lig hakemlerini yeniden belirledi.
Son Dakika: Türk futbolunda böyle bir gün yaşanmadı! 13 hakemin görevine son verildi
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 7 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Mart 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
Rizespor Başkanı Kıran, Galatasaray mağlubiyeti sonrası çıldırdı: Hani Cumhurbaşkanı'nın takımıydık