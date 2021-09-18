Macaristan'da Gül Baba Festivali

Macaristan'daki Osmanlı eserleri arasında yer alan Gül Baba Türbesi'nde düzenlenen festival büyük ilgi görüyor.

Gül Baba Vakfı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 3 günlük Gül Baba Kültür Festivali'nde ziyaretçiler, Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Gül Baba Vakfı Operasyon Müdürü Gabor Palfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gül Baba Türbesi'nin Türk ve Macar hükümetlerinin ortak projesi kapsamında 2018 yılında yenilendiğini ve hem Macarların, hem Türklerin, hem de diğer turistlerin uğrak yeri olduğunu söyledi.

Gül Baba Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğin duyurusunu "Kültürler ve çağlar buluşuyor" şeklinde yaptıklarını belirten Palfi, çünkü hem Macarların Türklere hem de Türklerin Macarlara büyük bir sempati beslediğini kaydetti.

Festivalde, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) desteğiyle Yunus Emre'nin seçilmiş şiirleri okunurken, bu şiirlerin yer aldığı kitapçık katılımcılara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Gül Baba

Gül Baba, 2 Eylül 1541'de Kanuni Sultan Süleyman'ın Budin seferi sırasında vefat etti. Tarihi kayıtlara göre, Kanuni Sultan Süleyman, Gül Baba'nın cenaze namazına bizzat katıldı.

Gül Baba Türbesi 1543-1548 döneminde 3. Budin Beylerbeyi olan Yahya Paşazade Mehmet Paşa tarafından yaptırıldı.

Türk-Macar dostluğunun sembolü kabul edilen "Budin'in manevi bekçisi" Gül Baba Türbesi, başkent Budapeşte'de Gül Tepesi (Rozsadomb) olarak bilinen bölgede yer alıyor.