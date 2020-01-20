Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart
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Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart

Bilecik 1. Amatör Ligi'nde yapılan maç sırasında sahaya yamaç paraşütçüsü indi.

20.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:02
Maç sırasında sahaya inen yamaç paraşütçüsüne kırmızı kart

1. Amatör Ligi'nde yapılan maç sırasında sahaya yamaç paraşütçüsü indi.

İlçe Stadı'nda dünkü 1308 Osmaneli Belediye ile 1299 Bilecik Edebali Spor maçı sırasında Hakan , yamaç paraşütü ile sahaya indi.

Sahaya inmesine şaşıran sporcu ve yan hakemlerin alkışıyla inişini tamamlayan Kırlı'ya, maçın orta hakemi şaka niyetli kırmızı kart gösterdi.

Seyirciler hakem ve yamaç paraşütçüsünü bir süre alkışladı.

Maç, Kırlı'nın sahadan çıkmasının ardından devam etti.

Karşılaşma 1308 Osmaneli Belediye Spor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA
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