Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

İhlas Haber Ajansı, Volkan Kayalar - Güncel
 - Güncelleme:

- Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

- Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

LVİV - Ukrayna'nın Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

Ukrayna'nın Lviv kentinde casusluk yaptığı iddia edilen bir sivil bantla direğe bağlandı. Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti. Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

Lviv'de casus şüphelisi direğe bağlandı

İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Güncel

Ukrayna, Rusya, Yerel, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title