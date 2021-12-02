Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevinden istifa etti, yerine Nureddin Nebati getirildi. Lütfi Elvan'ın yerine gelen Nurettin Nebati merak ediliyor. Vatandaşlar, Lütfi Elvan istifa mı etti? Lütfi Elvan'ın yerine kim geldi? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim? sorularını aratmaya başladı. detayları sizler için derledik.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine'dir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı

Tekstil işiyle uğraştı.

Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı.

MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu

Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir.

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Tügva,Önder,Utesav Üyeliği devam etmektedir.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi.

MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.

Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

LÜTFİ ELVAN KİMDİR?

Lütfi Elvan 12 Mart 1962'de Ermenek, Karaman'da dünyaya geldi. Türk mühendis, ekonomist, siyasetçi ve mevcut Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı.

Türkiye Kalkınma Bakanı görevini 2016-2018 yılları arasında sürdüren Elvan, 2015–2016 yılları arasında Türkiye başbakan yardımcılığı, 2013–2015 yılları arasında ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığı görevini üstlenmiştir. İlk defa 2007 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karaman milletvekili olarak meclise girmiştir.

AK Parti'den milletvekili seçilmeden önce Elvan, 2002 ve 2007 yılları arasında Müsteşar Yardımcılığı, 1996 ve 2002 yılları arasında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmüştür.

ERKEN YAŞAMI VE KARİYERİ

Eğitimi

Lütfi Elvan 12 Mart 1962 tarihinde Karaman'ın Ermenek ilçesinde A. Nuri ve Samiye çiftinin üçüncü çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Konya'da tamamladı. 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun oldu. Ardından, Birleşik Krallık'ta bulunan Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında yüksek lisansını 1989 yılında tamamladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995 yılında tamamladı.

Profesyonel kariyeri

Elvan profesyonel kariyerine 1987 yılında Etibank'ta Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başladı. Bilgisayar destekli madencilik uygulamalarının EtiBank'ta yaygınlaştırılması çalışmalarına öncülük etti. 1989 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nda (DPT) çalışmaya başladı ve 1996 yılına kadar Uzman Yardımcısı olarak çalıştı. 1996 yılında Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü'nde Kalkınmada Öncelikli Yöreler Dairesi Başkanlığı görevine atandı ve bu görevini 2002 yılına kadar sürdürdü. 2002 yılında başladığı Müsteşar Yardımcılığı görevinden Temmuz 2007 tarihinde siyasi kariyerine başlamak için istifa etti.

SİYASİ KARİYERİ

Elvan, Adalet ve Kalkınma Partisine katıldı ve ilk defa 2007 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Karaman milletvekili olarak meclise girdi. 2007 yılında AK Parti'nin o dönemki Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlığı görevine başladı. Türkiye–Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu ve AB Başkanlığına seçildi. 2011 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı oldu.

2014 Türkiye yerel seçimleri için İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday gösterilen Binali Yıldırım'ın yerine 25 Aralık 2013 tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haber leşme Bakanlığına atandı. Anayasanın 114. maddesi gereğince Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi yerine Müsteşar Feridun Bilgin atandı. Seçimlerin ardından hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı.

Kalkınma Bakanlığı

AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde Reform ve Yatırımlardan Sorumlu Başbakan Yardımcısı olan Elvan, Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmetinde Kalkınma Bakanlığı görevini üstlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı

Berat Albayrak'ın istifası ile boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 Kasım 2020 tarihinde Lütfi Elvan atanmıştır.

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