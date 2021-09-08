Lupus hastalığı, lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir, lupus hastalığı neden olur?
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Lupus hastalığı, lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir, lupus hastalığı neden olur?

Lupus hastalığı, lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir, lupus hastalığı neden olur?
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Lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı ne anlama gelmektedir? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir? Lupus hastalığı neden olur? Lupus hastalığı tedavisi nasıl olur? Sorularının cevapları haberimizde…

Halk arasında kelebek hastalığı olarak da ifade edilen Lupus hastalığı ile ilgili olarak, Lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı nasıl bir hastalıktır? Lupus hastalığının belirtileri nelerdir? Lupus hastalığına sebebiyet veren nedenler nelerdir? Lupus hastalığı nasıl tedavi edilir? Sorularına bu haberimizde yer vereceğiz.

LUPUS HASTALIĞI NEDİR?

Lupus hastalığı halk arasında genel olarak, kelebek hastalığı olarak da bilinmektedir. Lupus hastalığı son derece kritik ve kronik bir rahatsızlık olarak kendini göstermektedir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Lupus hastalığı, bağışıklık sisteminin vücuda alınan bazı maddeleri yabancı olarak algılamasıyla birlikte vücutta, iltihap meydana gelmesidir. Bu özelliğiyle kronik hastalıklar arasında yer almaktadır. Ayrıca lupus hastalığı sadece bağışıklık sisteminde değil, sindirim sisteminde, sinir, akciğer, kalp, böbrek gibi organ ve sistemlerde de rahatsızlıklar meydana getirebilmektedir.

Lupus hastalığının düzenli takibi yapılmadığı taktirde, kronik hastalık olduğu için ani kalıcı hasarlar bırakabilme ve organlara zarar verebilme özelliğine sahiptir.

LUPUS HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Lupus hastalığı, insan vücudundaki neredeyse her dokuyu değiştirebilme özelliğine sahip olduğundan dolayı vakadan vakaya değişiklik göstermektedir. Lupus hastalığı belirtileri, hastalığın seyrine göre değişebilmektedir. Bu sebeple lupus hastalığı ile paralel olarak karşımıza çıkan belirtilerden bazıları şu şekildedir:

Nefes alıp vermede zorluk yaşanması, göz ve ağız bölümünde kuruluk meydana gelmesi, göğüs ve başta şiddetli ağrı meydana gelmesi, ağız içi yaraların çıkması, istifra etmek, kabızlık ve ishal, saçta dökülme meydana gelmesi, deride kızarıklıklar oluşması ve deride döküntü ve şişlik yaşanması, halsizlik ve hiçbir şey yapmadan aşırı yorgunluk yaşamak lupus hastalığının belirtileri arasında yer alır.

LUPUS HASTALIĞI NEDENLERİ NELERDİR?

Lupus hastalığının neden meydana geldiğiyle ilgili net bilgiler yer almamaktadır. Stresli ve yoğun bir hayat, farklı ultraviyole ışınlar, enfeksiyon ve bazı ilaçların lupus hastalığını tetiklediğı ifade edilir.

LUPUS HASTALIĞININ TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Lupus hastalığının meydana gelme sebebi henüz tıp dünyasından kesin bir şekilde belirlenememiştir. Kronik hastalıklardan biri olan Lupus hastalığı bu yönüyle çoğu anlamda kestirilemeyen bir hastalık niteliği taşımaktadır. Bu nedenle, Lupus hastalığının belirli bir kesin kalıcı çözüm olacak tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Lupus hastalığına yakalanan kimsenin düzenli bir beslenme programını tercih etmesi, insan vücudunda neredeyse her dokuyu değiştirebilme özelliğine sahip bu kronik rahatsızlıktan kısa süreli olarak kurtulması ve hastalığı kısa süreli de olsa kontrol altında tutabilmesini sağlar.

Lupus hastalığına yakalanan kişi, yağlı ve kızartmalı gıdalardan uzak durması, ayrıca alkol ve gazlı içecek gibi sıvıların tüketiminden uzak durması gerekmektedir.

Kliniklerde yapılan kan testleri sonucu teşhisi konulan lupus hastalığına, her gün en az 2 litre olacak şekilde sıvı tüketimi iyi faydalı gelecektir. Ayrıca, yemek öğünlerinin gün içerisindeki sayısının artırılması ve her bir öğünün az miktardaki gıdalarla tüketilmesi hastalığın belirtilerini azaltmada ve hastalığı kontrol altına alınmasında önemli bir yol katedilmesine olanak sağlar. Aynı zamanda bir hekim yardımıyla hazırlanmış beslenme programı aracılığıyla, gün içerisindeki gıda ve sıvı takviyelerinin alınması önerilir.

Lupus hastalığının düzenli takibi yapılması gerekmekte aksi bir durumda ise, kronik hastalık olarak sınıflandırılan lupus hastalığının ani ve kalıcı zararlarda bulunabileceği gözlemlenmektedir.

Lupus hastalığı belirtileri taşıyan kişi, teşhis amaçlı olarak hastanede yaptıracağı kan tahlili sonucu lupus hastalığına yakalanıp yakalanmadığını öğrenebilir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Lupus hastalığı, lupus hastalığı nedir? Lupus hastalığı belirtileri nelerdir, lupus hastalığı neden olur? - Haberler
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