Lüleburgaz'da "Sokak Lezzetleri Festivali"

22.09.2019 12:18

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen "Sokak Lezzetleri Festivali" renkli görüntülere sahne oldu.

Kapalı pazar yerinde düzenlenen etkinlikte Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra "midye yeme yarışması" ile "acılı çiğ köfte yarışması" düzenlendi.

İlk olarak 10 kişinin katıldığı "midye yeme yarışması"nda yarışmacılar 70 adet midye yemeye çalıştı. Bazı yarışmacılar yaklaşık 20 midye yiyebilirken bazıları ise yarışmayı tamamlayamadı. Bazı yarışmacılar ise limon ve su içti.

Yarışmada 13 dakika 20 saniyede 70 midye yiyen Mert Budak birinci oldu.

Ardından "acılı çiğ köfte yarışması" düzenlendi. 10 kişinin katıldığı yarışmada bazı yarışmalar acılı çiğ köfteleri yemekte zorlandı. Bazıları ise ayran içerken, bazıları ise marul yiyerek acının etkisini gidermeye çalıştı.

Yarışmada 3 dakikada 35 çiğ köfte yiyen Minel Aydın birinci oldu.

Şalgam suyu yarışmasına ise katılımcı olmadığı için iptal edildi. Yarışmaların ardından Gerenli, dereceye giren yarışmacılara ödüllerini verdi.

Gerenli, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez düzenledikleri "Sokak Lezzetleri Festivali"nin çok heyecanlı geçtiğini söyledi.

Sokak lezzetlerini unutturmamak adına bu festivali düzenlediklerini anlatan Gerenli, "Öncelikle insanlarımızın güvenli bir şekilde sokak lezzetlerini tüketebilecekleri bir ortam hazırladık. Sokak lezzetlerimizi yaşatmak için bu festivali düzenledik." dedi.

Festivalin gelecek yıllarda daha kapsamlı bir şekilde yapılacağını anlatan Gerenli, festivale sokak satıcılarının da yoğun katılım sağladıklarını aktardı.

Gerenli, festivalin aynı tadıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA