Lüleburgaz'da 'Mahallede temizlik var' etkinliği düzenlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Lüleburgaz'da "Mahallede temizlik var" etkinliği düzenlendi

AA / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel
Lüleburgaz'da

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Mahallede Temizlik Var" etkinliği düzenlendi.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Mahallede Temizlik Var" etkinliği düzenlendi.

Sevgi Mahallesi Gözde Sokak'ta düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Murat Gerenli, Mahalle Muhtarı Ali Pehlivan, vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Gerenli, dünyada çevre ile ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Çevre konusunda herkesin üzerine düşeni yapmaması nedeniyle maalesef çevre ile ilgili çok ciddi sorunlar yaşandığını anlatan Gerenli, "Herkes üzerine düşeni yapması gerekiyor. 'Ben ne yapabilirim?' demeyin, hepimizin yapabileceği şeyler var. Bundan sonrasında daha yaşanabilir bir çevreyi çocuklarımıza miras bırakabiliriz" dedi.

Konuşmaların ardından Gerenli ve etkinliğe katılan vatandaşlar çalı süpürgeleriyle sokak temizliği yaptı.

Lüleburgaz'da Mahallede temizlik var etkinliği düzenlendi

AA / Çınar Türkmen - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adnan Menderes Fuat Oktay Demet Akalın
Magazin Demet Akalın
Spor Hamit Altıntop Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Namaz Vakitleri Devlet Bahçeli Donald Trump Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Lüleburgaz'da 'Mahallede temizlik var' etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 16:34:47. #1.11#