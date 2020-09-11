Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler

Koronavirüs tedbirleri gereğince 00.00'dan sonra müzik yayınının yasaklanması sonrasında Antalya'da 3 genç kadın, yol ortasında araçlarını durdurdu. Açtıkları müzik eşliğinde dans eden kadınların o anları vatandaşlar tarafından kameraya alındı.

11.09.2020 10:17 | Son Güncelleme: 11.09.2020 11:15

Antalya'da gece saat 00.00'dan sonra müzik yayınının yasaklanması, eğlenceyi sokağa taşıdı. Lüks otomobillerini caddenin ortasına park eden 3 genç kadından 2'si dans ederken, diğeri ise o anları kayda aldı. Gençlerin gülerek dans etmeleri çevredeki vatandaşların da cep telefon kamerasına yansıdı.

MÜZİK YAYININA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları yeni kararlar aldı. Korona virüsü önleyici tedbirler kapsamında alınan kararlara göre, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerleri otel ve konaklama tesislerinde saat 00.00'dan sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) kısıtlama getirildi.

Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler

ARABADAN MÜZİK AÇIP SOKAK ORTASINDA OYNADILAR

Antalya'da ise 3 genç kadın, lüks otomobillerini Yalı Caddesi'nde durdurarak, müziği sonuna kadar açtı. Kadınlardan 2'si otomobilden aşağıya inerek dans etmeye başladı. Diğer arkadaşları da o eğlenceli anları kayda aldı.

Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler

VATANDAŞLAR KAYDA ALDI

Kadınların gülerek dans etmeleri de çevredeki binalarda oturan vatandaşların cep telefon kamerasına yansıdı. Kadınların ve müziğin sesini duyarak balkonlara ve pencerelere çıkan apartman sakinleri, o anları görüntüledi.

Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (16)
AAAAAAAAAAAA: Bu kızlar azmış kızana gelmiş. derdini anlayan yok. . vereceksin odunu . . süt dökmüş kedi olurlar. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EĞÜZÜBİLLAHİMİNEŞEYTANİRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİR: BU HAREKET DEVLETE MEYDAN OKUMANIN DANİSKASIDIR. HEMEN ŞİMDİ GEREĞİ YAPILIP EN AĞIR CEZA İLE CEZALANDIRILMALARI GEREKİR!BU HAREKET 100 MİLYON TÜRK MİLLETİNE KÜFÜR ETMEKTİR.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
FLC52: sosyal medya insanları soytarı yapmış. . . keyifle izliyoruz. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 16 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Hande Erçel Okan Bayülgen Çağatay Ulusoy
Spor Tamer Tuna Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Eylül Samsun Fransa
Şu an buradasınız: Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 11:15:10. #1.14#
title