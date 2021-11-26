Lukaşenko göçmen krizinin yaşandığı Belarus-Polonya sınırını ziyaret etti

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus- Polonya sınırında Avrupa'ya göçme arayışında olanların geçici yerleşim yerini ziyaretinde, Belarus'a yaptırım uyguladıkları için mevcut koşullarda Batı'yı göç akınlarından korumaya niyetli olmadıklarını söyledi.

Belarus'un Grodno şehrinde Bruzgi sınır noktasındaki lojistik merkezine gelen Lukaşenko, önce Kızılhaç yetkililerinden bilgi aldı. Ardından 2 bin civarında kişinin bulunduğu kapalı alana girerek insanların sorunlarını dinleyen Lukaşenko, dışarda kurulan alanda Avrupa'ya göç arayışındaki kişilere hitap etti, sorularına cevap verdi.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, kendisinin görevinin başı dertte olanlara yardım etmek olduğunu söyleyerek, sınırda bulunan sorunun geçici olduğunu, Belarus olarak bu insanların istediklerini yapacaklarını dile getirdi.

-"Batı'ya gidenleri tutmayacağız"

Sınırdaki bu insanların kaderleri üzerinden siyaset yapmayacaklarını kaydeden Lukaşenko, Belarus'tan ülkelerine şu ana kadar yaklaşık bin kişinin gönderildiğini aktardı. Lukaşenko, "Şunu bilmenizi isterim ki, siz istemezseniz biz hiçbir şekilde sizi uçaklara yüklemeyeceğiz ve ülkenize göndermeyeceğiz. Kim Batı'ya doğru gitmek isterse bu onun hakkıdır. Sizi yakalamayacağız, zor kullanmayacağız, tutmayacağız." dedi.

Belarus'tan Polonya, Litvanya ve Letonya topraklarına günlük olarak 200 kadar kişinin geçiş yaptığını anlatan Lukaşenko, "Bazıları yakalanıp sınırdan geri atılıyor. Çok sayıda hasta ve bitkin insan var. Her gün yaklaşık 10 kişiyi hastaneye götürüyoruz. Geri kalanlar 24 saat içinde tekrar Almanya'ya gitmek için Polonya topraklarına gidiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya Belarus-Polonya sınırındaki göçmenleri alması çağrısı

Lukaşenko, sınırda bulunan insanların çoğunluğunun Almanya'daki aileleri ile birleşmek istediğini belirterek, "Bu insanları kendinize alın. Almanya için bu büyük bir yük değil. Ancak bunu Polonya engelliyor." dedi.

Afganistan kaynaklı göç dalgasının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmek için Ukrayna topraklarını kullanacağını ifade eden Lukaşenko, bu hususun Belarus tarafını ilgilendirdiğini, Ukrayna'nın ise göçmenlere karşı sınırlarını güçlendirdiğini hatırlattı.

AB sonunda büyük bir sorunla karşılaşacak

Daha sonra gazetecilerin sorularını cevaplayan Lukaşenko, AB'nin sınırda bekleyenleri aileleri ile birleştirmek istemediğini söyleyerek, sınırdaki insanların normal ve barışçıl olduğuna dikkati çekti.

Lukşenko, "AB sonunda büyük bir sorunla karşılaşacak. Afganlar, Ukrayna üzerinden de sel gibi gelirse Avrupa boğulacak. Ukrayna sınırından bir kuruş için herkesi oraya salacaklar. Eğer bizi şimdi duymak istemiyorlar ve bu sorunu çözmek istemiyorlarsa tabii ki." diye konuştu.

"Belarus bu krizden fayda sağlamıyor"

Belarus'un göçmen krizinden fayda sağladığına ilişkin iddiaları yalanlayan Lukaşenko, "Belavia'nın (Belarus haya yolları) bu insanları getirdiğine, onları buraya taşıdığımıza ve bunun bizim için faydalı olduğuna yönelik yalan haberler e inanmayın. Bu tamamen saçmalık. Belarus bu da bu durumdan zarar gören taraftır. Ben ve bürokratlarım başka sorunlarla uğraşmak yerine mülteci krizinden çıkan sorunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz." dedi.

Belarus'un değil, Batı'nın sınırdaki bu krizden yararlanmaya çalıştığını belirten Lukaşenko, "Bu durumu özellikle Polonya'nın kullandığını, onlara da ABD'nin ne yapacağını dikte ettiğini" dile getirdi.

Ayrıca Lukaşenko, "Belarus, mevcut koşullarda Batı'yı göç akırlarından korumaya niyetli değil. Bana yaptırım uyguladınız, beni boğmak için boynuma ilmek attınız. ve siz alçaklar şimdi sizi korumamı istiyorsunuz. Bu olmayacak." ifadelerini kullandı.

"Bu problemi Avrupa Birliği olmadan çözeceğiz"

AA muhabirinin, krizin yaşandığı alanda insanlara Belarus halkının yardım yaptığını, Avrupa Birliği'nden yardım yapılacağı söylense de şu ana kadar yardım gelmemesini ve göçmenlerin gönüllü dönüşü için 3,5 milyon avroluk finansman kararını nasıl yorumladığını sorması üzerine Lukaşenko, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu yorumlamak mümkün mü? Zaten söyledim: İğrençler, alçaklar, zarar vericiler! Sadece Tanrı'ya yaptıkları her şeyin onlara geri dönmesi için dua ediyorum. Halka değil, orada bu problem üzerinden sevinen (Polonya Başbakanı Mateusz) Morawiecki, (Polonya Cumhurbaşkanı Andrezj) Duda'ya ve diğerlerine.

Hiç para vermiyorlar, fakat biz onların bunu ödemesi için her şeyi yapacağız. Ödemezlerse biz idare ederiz. Türkiye'ye soracağız. (Cumhurbaşkanı) Recep (Tayyip Erdoğan) benim eski dostum. Bu zavallı Müslüman insanlar için o para bulacaktır. Diaspora yardım edecektir. Bu problemi onlar (Avrupa Birliği) olmadan çözeceğiz. Bu yüzden Türkiye'deki insanlar endişelenmesin, halledeceğiz."