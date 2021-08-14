Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
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Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol - Haberler | Güncel

- Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koydu Akaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı Lübnan ordusu, ülkede satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskın düzenleyerek el koyduğu akaryakıtı halka ücretsiz dağıtmaya başladı.

- Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koydu

Akaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı

BEYRUT - Lübnan ordusu, ülkede satış yapmayan akaryakıt istasyonlarına baskın düzenleyerek el koyduğu akaryakıtı halka ücretsiz dağıtmaya başladı.

Lübnan'da ordu, Merkez Bankası'nın akaryakıta yönelik sübvansiyonu kaldırma kararının ardından yeni fiyatların belirlenmemesi ile çıkan yakıt krizine müdahalede bulunacağını açıklamıştı. Lübnan ordusunun yakıt krizine yönelik ilk askeri müdahalesi başladı. Ülke genelinde pompaları kapalı tutan akaryakıt istasyonlarına baskın düzenlenerek, akaryakıta el konuldu. Ordu birliklerinin ele geçirdiği akaryakıt halka ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı.

Lübnan ordusuna ait Twitter hesabından daha önce yapılan açıklamada, ülke genelinde satış yapmayan akaryakıt istasyonları hakkında bir açıklama yayınlanmıştı. Açıklamada, ordu birliklerinin akaryakıt istasyonlarına baskınlar düzenleyerek yakıta el koyacağı belirtilmiş, el konulan akaryakıtın halka ücretsiz dağıtılacağı ifade edilmişti. Dağıtımın detaylarıyla ilgili net bilgi verilmemişti.

Lübnan İçişleri Bakanlığı'na bağlı İç Güvenlik Güçleri'nin sosyal medya hesabında ise İç Güvelik Güçleri'nin vatandaşın akaryakıt krizi nedeniyle yaşadığı çileye karşı elleri bağlı kalmayacağı belirtilmişti.

Lübnan'daki yakıt krizi

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz, yakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından yeni bir aşamaya girdi. Ülke genelinde bütün akaryakıt istasyonlarında yakıt kıtlığı yaşanırken, istasyonların önünde uzun kuyruklar oluştu. Lübnanlıların 2 gündür saatlerce beklediği yakıt kuyruklarında birkaç kez ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kavgalar çıktı. Jeneratörlere mazot bulamayan hastane, fırın gibi kurum ve işletme sahipleri ise söz konusu soruna acilen çözüm bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

Öte yandan krizin ortasında bazı akaryakıt istasyonlarının fiyatları yükseltmek amacıyla benzin ve motorini stoklamasının ülkenin mücadele ettiği zorlu şartları daha da kötüleştirdiği ifade ediliyor.

Sübvansiyonlar iptal edildi ama yeni fiyat belirlenmedi

Son 30 yılın en büyük ekonomik kriziyle boğuşan Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu. Merkez Bankası ise 12 Ağustos'tan itibaren akaryakıta yönelik sübvansiyonunun kaldırılacağını belirterek, piyasaya sürülecek akaryakıtın yeni fiyatının Enerji Bakanlığı tarafından belirleneceği duyurmuştu. Sübvansiyonun kaldırılmasına rağmen yeni fiyatın açıklanmaması üzerine ülke genelinde çok sayıda akaryakıt istasyonu satışları durdurmuştu.

Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı
Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nisrine Borghol

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Lübnan ordusu ülkedeki akaryakıt istasyonlarına el koyduAkaryakıt halka ücretsiz dağıtılmaya başlandı - Haberler
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