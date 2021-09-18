Lübnan İsrail'i deniz sınırı anlaşmasını ihlal etmekle suçladı - Haberler
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Lübnan İsrail'i deniz sınırı anlaşmasını ihlal etmekle suçladı

AA / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel
Lübnan İsrail'i deniz sınırı anlaşmasını ihlal etmekle suçladı

Lübnan Meclis Başkanı Nebih el-Berri, İsrail'in, ülkesiyle ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları yapmasının, "iki ülke arasında daha önce yapılan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini" belirtti.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih el-Berri, İsrail'in, ülkesiyle ihtilaflı olduğu deniz alanında petrol ve doğal gaz arama hazırlıkları yapmasının, "iki ülke arasında daha önce yapılan anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini" belirtti.

Merkezi ABD'de bulunan çok uluslu Halliburton şirketinin, Lübnan ve İsrail arasındaki tartışmalı bölgede Tel Aviv için petrol ve gaz arama ihalesi kazandığına dair haberler üzerine Berri'nin basın ofisinden açıklama yapıldı.

Açıklamada Berri, "İsrail tarafının Halliburton veya başka bir şirketle tartışmalı bölgede açık gaz arama sözleşmeleri yapması, ABD ve Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılan çerçeve anlaşmasına karşı bir ihlal teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın egemenliğine ve haklarına yönelik yeni bir ihlalde bulunma ihtimalini incelemek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası topluma acilen harekete geçme çağrısında bulundu.

Bakanlık, "İsrail tarafının saldırganlıkta ısrar etmesi uluslararası güvenlik ve barış için tehdit oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Lübnanlı Dürzi lider Velid Canbolat, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in iki ülke arasındaki tartışmalı deniz bölgesindeki girişimlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Halliburton firması, tartışmalı deniz bölgesinde petrol kuyularını kazmak için İsrail ile anlaşmayı başardığını duyurdu. Müzayedeler olmasaydı bu bölgenin bir kısmını geri kazanmaya yaklaşmıştık. Bu, Lübnan'ın zenginliklerine yönelik egemenliğinin son karışının toprağa gömüldüğü anlamına geliyor."

Halliburton şirketi 14 Eylülde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan arasındaki tartışmalı bölgedeki Kariş sahasında gaz ve petrol arama ihalesini kazandığını duyurmuştu.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı

Lübnan ile İsrail arasında yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı bulunuyor. Lübnan müzakere heyeti ise tartışmalı bölgenin 2 bin 290 kilometre olduğunu söylüyor.

İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor. İsrail, Lübnan hükümetinin lisanslama sürecine başladığı beş bloktan üçünün İsrail kıta sahanlığı sınır bölgesinde yer aldığını iddia ediyor.

İsrail ayrıca, 87 kilometre uzunluğundaki Lübnan'ın kara sınırında da Şeba Çiftlikleri ile diğer bazı bölgelerdeki işgalini sürdürüyor.

Lübnan ve İsrail arasındaki sınır ihtilafının çözümü için 2010'dan beri ABD'li yetkililerle süreci yöneten Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, geçen yıl Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde İsrail'le hem kara hem deniz sınırlarını belirleme müzakereleri için "çerçeve anlaşmasına" varıldığını duyurmuştu.

AA / Said İbicioğlu - Son Dakika Haberleri
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