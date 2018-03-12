Lübnan'daki Seçimlerde 16 Medya Mensubu Yarışacak

Lübnan'da 6 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimlerinde ülkede tanınan 16 medya mensubu yarışacak.

İçişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, seçimlerin 6 Mayıs'ta yapılacağı ve milletvekili adayı olacaklar için kayıt sürecinin 6 Mart itibarıyla sona erdiği ilan edildi.

Seçime 111'i kadın, 16'sı basın mensubu olmak üzere 976 kişinin adaylık başvurusunda bulunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu her adayın, seçimlere katılması için 26 Mart tarihine kadar siyasi partiler tarafından oluşturulacak seçim listelerine girmek zorunda olduğu kaydedildi.

Adaylar arasında, Lübnan medyasında tanınan Lübnan'ın MTV televizyon kanalı haber spikeri Jessica Azar, Ali el-Emin, Rula Haddad, televizyon sunucusu Paula Yacoubian, Raghida Dergham, İmad Kamihe ve Ali Hicazi gibi gazeteci ve televizyon sunucularının isimleri yer aldı.

Lübnan 9 yıl aradan sonra seçime gidiyor

Lübnan'da 9 yıl aradan sonra ilk kez bu yıl meclis seçimleri gerçekleştirilecek. Seçim güvenliği ve seçimler için gerekli olan teknik ve lojistik kapasite tartışmaları arasında 6 Mayıs'taki genel seçimlere hazırlık yapan Lübnan'da en son 2009 yılında genel seçimler yapılmıştı.

"1960 yasası" olarak bilinen seçim sisteminde değişikliğe gidilmesi ve seçime katılan partiler ya da adaylar arasında en çok oyu alanın seçimi kazandığı "çoğunluk sistemi" yerine nispi temsilli seçim sisteminin getirilmesi tartışmaları, Lübnan'ı yeni bir siyasi krizin eşiğine getirmişti.

Kısa süreli siyasi krize neden olan nispi temsilli seçim sistemini getirecek yeni seçim yasası, sorumlu Bakanlar Komisyonunun 13 Haziran'daki toplantısında sağlanan mutabakatla onaylanmıştı. Genel seçimlerin 6 Mayıs 2018'de yapılmasını içeren kararname, İçişleri Bakanı Nihad el-Menşuk tarafından 15 Aralık 2017'de imzalanmıştı.

Yurt dışındaki Lübnan vatandaşları ilk defa bu seçimde 40 farklı ülkede, 22-28 Nisan tarihleri arasında oy kullanabilecek.

Lübnan'daki farklı dinleri ve mezhepleri karşı karşıya getiren iç savaşı 1989 yılında sonlandıran Taif Antlaşması gereğince, Lübnan meclisindeki 128 sandalye Müslümanlar ve Hristiyanlar arasında yarı yarıya paylaştırılıyor.

Öte yandan ülkede çözüm bekleyen birtakım kronik sorunlar da varlığını sürdürüyor. Başkent Beyrut içinde günlük 3 saat, başkent dışında ise günlük 6 saati geçen "elektrik kesintileri, çöp sorunu, yolsuzluk konusu, Hizbullah'ın diğer Arap ülkelerinin iç işlerine karışması yönündeki tartışmalar" ise seçimlerde siyasi partilerin işleyeceği ve seçmenlerin cevap beklediği konular arasında yer alıyor.