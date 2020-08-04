Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı
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Lübnan'daki korkunç patlama anının görüntüleri ortaya çıktı! Atom bombasını andırdı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta çok güçlü bir patlama meydana geldi. Büyük bir toz ve duman bulutu etrafı kaplarken o anlar adeta atom bombası patlamasını andırdı.

04.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 20:29

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın görüntüsü adeta atom bombasını andırırken Lübnan resmi haber ajansı, Beyrut Limanı'nda patlayıcıların bulunduğu bir depoda yangın çıktığını duyurdu.

KKTC'DEN HİSSEDİLDİ

Lübnan eski Başbakanı Hariri'nin evinin patlamanın yaşandığı alana oldukça yakın olduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanı'nın ilk açıklamasına göre patlama sonrası çok sayıda kişi yaralandı. Patlamanın KKTC'den de hissedildiği ifade edildi.

BÜYÜK BİR BULUT OLUŞTURDU

Patlamanın ilk görüntüleri, patlama yaşanırken evinin balkonundan yayın yapan bir kişi tarafından kaydedildi. Görüntülerde patlamanın meydana geldiği bölgeden büyük bir duman bulutunun yükseldiği görüldü.

HARİRİ'NİN DURUMU İYİ

Hariri'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi. Patlamadan hükümet binası da zarar gördü.

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Haber Yorumları (6)
HÜSEYİN: Eğer israil yapmışsa eline koluna sağlık
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HAKAN: Israil kesin Hizbullahin cephanesini halletmistir
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SEYİRCİ: sabotaj kundaklama komplo üçgeni çık işin içinden
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