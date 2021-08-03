Son dakika haber... Lübnan Cumhurbaşkanı: "Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım"
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Son dakika haber... Lübnan Cumhurbaşkanı: "Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada adaletin yerini bulması için soruşturmaları sonuna kadar götürecek yargının yanında duracağını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı'ndaki patlamada adaletin yerini bulması için soruşturmaları sonuna kadar götürecek yargının yanında duracağını söyledi.

Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın birinci yılı münasebetiyle televizyondan halka seslenen Avn, "Vicdanımın derinliklerinden sevgili Beyrut'a sesleniyorum: Gerçekler ortaya çıkacak, suçluların tümü cezasını bulacak ve yeniden kalkınacaksın." dedi.

Lübnan'da geçen yıl 4 Ağustos'ta daha önce görülmemiş bir deprem meydana geldiğini ve bunun sonucunda Beyrut'un çehresinin parçalandığını dile getiren Avn, söz konusu patlamanın birikmiş ihmallerin yanı sıra yıllar boyunca çeşitli düzeylerdeki yetkililerin sorumsuzluğunun da bir sonucu olduğunu vurguladı.

"Bu uğursuz günde akan kanların boşa gitmeyeceğine söz veriyorum. Gerçekler ortaya çıkacak ve bu felaketten sorumlu herkes adil şekilde cezalandırılacak." diyen Avn, yarın için "Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaşamını yitirenleri saygıyla anma ve ülkenin güvenliği ve istikrarını etkileyecek tasarruflardan kaçınma" çağrısında bulundu.

Adaletin yerini bulması için soruşturmaları sonuna kadar götürecek yargının yanında yer alacağını söyleyen Avn, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım. Lübnanlıların kapanmayan yaraları ve tarih için adil yargılamalarla sonuçlanacak nezih ve cesurca soruşturmalara evet diyorum. Üst düzey makamlara karşı geri adım atmayan güçlü yargıya evet diyorum. Bu patlamaya neden olanlardan hesap sormak üzere adil soruşturma için dokunulmazlıklardan korkmayan yargıya evet diyorum."

"Yeni hükümeti kurma törenlerinin en kısa sürede olmasını çok isterdim"

Ülkede bir yıldan beri yeni hükümetin kurulamamasına da değinen Avn, yeni hükümet için sürecin oldukça uzadığını ve Necib Mikati'nin görevlendirilmesiyle önlerinde yeni bir fırsat olduğunu belirtti.

Avn, "Yeni hükümeti kurma törenlerinin en kısa sürede olmasını çok isterdim. Ancak Anayasa doğrultusunda tüm engelleri aşarak kurtarma kabinesini kurmak için Mikati ile el ele çalışacağıma söz veriyorum." diye konuştu.

Lübnan'da son 2 yılda yaşanan ekonomik ve mali çöküşler ile bunların günlük hayata yansımalarının herkesçe fark edildiğine dikkati çeken Avn, tüm bunların ve 4 Ağustos 2020'deki patlamanın Lübnan devletinin tüm kurumlarının çökebileceği hissiyatı verdiğini ifade etti.

Lübnan'da yeni bir doğuşla tüm acı ve çilelerin geride kalacağı vaadinde bulunan Avn, hep birlikte yeni hükümeti kurduktan sonra genel seçimlere gitmeye ve gerçek değişimin tohumlarını atmaya kadir olduklarını söyledi.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Avn, patlamaya 6 yıldır limandaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 190'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı, 300 bin kişinin yerinden olduğu açıklanmıştı.

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Son dakika haber... Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım'
Son dakika haber... Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım'
Son dakika haber... Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım'
Son dakika haber... Lübnan Cumhurbaşkanı: 'Yargı, Beyrut patlaması soruşturmasında sonuna kadar gitsin ben de yanında olacağım'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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