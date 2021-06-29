Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir"
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Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: "İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir"

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir'
Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki yolları trafiğe kapatma eylemlerine dikkati çekerek, ifade özgürlüğünün kaosa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkedeki yolları trafiğe kapatma eylemlerine dikkati çekerek, ifade özgürlüğünün kaosa dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Avn, ekonomik krize karşı son günlerde düzenlenen yolları trafiğe kapatma eylemleri ve akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyruklar ile salgın önlemlerini ele almak üzere başkent Beyrut'ta Yüksek Savunma Konseyi ile bir toplantı yaptı.

Toplantının başında konuşan Avn, son zamanlarda akaryakıt istasyonları önünde oluşan uzun kuyrukları "vatandaşı aşağılayan" kabul edilemez bir durum olarak tanımladı.

Akaryakıtta yeni fiyatların belirlendiğine ve bunun da benzin krizini hafifleteceğine işaret eden Avn, sürücülerin uzun süre kuyruklarda bekleme çilesinin tekrarlanmaması için tüm ilgili makamların yoğun çaba sarf etmesi gerektiğini ifade etti.

Hayat koşullarının kötüleşmesi ve doların yükselmesine karşı yolları trafiğe kapatma eylemlerine de değinen Avn, bu tür eylemlerle mevcut ekonomik ve mali koşullardan etkilenen vatandaşa ayrı bir çile yaşatmaya sebep olunduğunu söyledi.

Güvenlik güçlerinin, vatandaşın güvenliği ve istikrar için yolları trafiğe kapatma eylemlerine müsamahakar davranmaması gerektiğini dile getiren Avn, "İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir." dedi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Lübnan'da 26 Haziran Cumartesi günü doların karaborsada 16 bin liradan saatler içinde 18 bin liraya çıkmasını protesto eden vatandaşlar, Lübnan lirasının dolar karşısındaki değer kaybının yakıt ve ilaç krizi ile gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışına tepki olarak günlerdir yolları trafiğe kapatma eylemlerine başvuruyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işleme alınıyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar geçen günlerde 18 bin liraya çıkmıştı.

Lübnan'da haftalardır devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonların çoğu kapalı dururken, açılanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Enerji Bakanlığı, sabah saatlerinde benzinin litre fiyatına yüzde 35, motorinin litre fiyatına ise yüzde 38 oranında zam getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: 'İfade özgürlüğü herkesin hakkıdır ancak bunun kaos ve isyanlara dönüşmemesi gerekir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi

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