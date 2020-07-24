Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Ayasofya Camii'de ilk cuma namazı kılınacak
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FLASH HABER: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor

Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Ayasofya Camii'de ilk cuma namazı kılınacak

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'de kılınacak ilk cuma namazı Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde gerçekleşecek. Lozan Antlaşması nedir? Lozan Antlaşması'nın önemi nedir? Lozan Antlaşması maddeleri nelerdir? Ayasofya açılışı bugün gerçekleşecek.

Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Ayasofya Camii'de ilk cuma namazı kılınacak
24.07.2020 09:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:08

1934 yılında müze olmasının ardından geçen 86 sene sonunda yeniden cami olan Ayasofya Camii bugün yeniden ibadete açılıyor. Caminin yeniden ibadete açılmasında 24 Temmuz tarihinin seçilmesinin ise önemi büyük. Çünkü bugün Türkiye'nin bağımsızlığını ilan ettiği Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümü.

24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde Ayasofya Camii, yeniden ibadete açılarak Türkiye'de adeta dünyaya medyan okuyor.

AYASOFYA İBADETE AÇILIYOR

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından camiye çevirdiği Ayasofya 1934 yılındaki Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilmişti. Bu kararın üzerinden geçen 86 yılın ardından geçtiğimiz 2 Temmuz günü Danıştay, aldığı kararla Ayasofya'nın yeniden cami olmasının önünü açtı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ayasofya Camii'nin bugün (24 Temmuz) ibadete açılacağını duyurdu. Bu tarihin önemi ise 97 yıl öncesine dayanıyor. Çünkü bugün Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak tanınmasını sağlayan Lozan Barış Antlaşması, imzalandı.

LOZAN ANTLAŞMASI NEDİR?

Lozan'da, Türkiye Büyük Millet Mecilisi (TBMM) Hükümetini, Mudanya görüşmelerinin başarılı olmasını sağlayan İsmet Paşa (İnönü) temsil etti.Antlaşma görüşmelerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi heyeti ile İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı, ABD, Romanya, Belçika ve Portekiz'in temsilcileri katıldı. Lozan Barışı, sekiz aylık çetin ve uzun bir müzakere devresinden sonra İsviçre'nin Lozan şehrinde 24 Temmuz 1923'te imzalandı.

Lozan Barış Antlaşması'nın ön sözünde, devletlerin istiklal ve hakimiyetine saygı gösterilmesi prensibine yer verilerek, bu prensip yeni Türkiye'nin I. Dünya Savaşı galipleri ile eşit şartlar altında, Lozan'da siyasi bir mücadeleye giriştiğini gösteren bir hüküm olarak yer aldı.

143 madde, bir önsöz ve 4 bölümden oluşan Lozan Barış Antlaşması, Türk istiklal ve hakimiyetinin tanınması bakımından önem arz eden antlaşma olarak kabul edildi.

LOZAN ANTLAŞMASI MADDELERİ NELERDİR?

Lozan Antlaşması 143 maddelik bir anlaşmadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının belirlenmesi

Boğazlar meselesi

Osmanlı Devleti'nden kalan borçlar

Savaş tazminatı

Azınlıkların durumu

Kapitülasyonlar

Patrikhane

Yabancı okulların durumu yer alan maddelerden bazılarıdır.

LOZAN ANTLAŞMASI ÖNEMİ NEDİR?

Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderini belirleyen önemli anlaşmalardan biridir. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı İmparatorluğu ve diğer devletler arasındaki anlaşmazlıkları çözmek amaçlanmıştır. Bu devletler arasında,Yunanistan Krallığı, Fransa, İngiltere Krallığı, İtalya Krallığı, Japonya İmparatorluğu ve Romanya Krallığı yer almaktadır.

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