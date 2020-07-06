- Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı
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- Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı

- Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün yeniden ziyarete açıldı.

06.07.2020 16:40 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:47

- Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi bugün yeniden ziyarete açıldı.

Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle 2 Mart'ta kapatılan başkent Paris'teki Louvre Müzesi bugün yeniden açıldı. Müzedeki bazı galeriler sosyal mesafe sağlanamayacağı gerekçesiyle kapalı kalmaya devam ederken, antika koleksiyonu ve "Mona Lisa" gibi önemli sanat eserlerinin sergilendiği bölümlere ziyaretçi alınacak. Maske takmanın zorunlu olduğu müzede, sanatseverlerin sosyal mesafe kurallarına uymaları talep ediliyor.

Ailesiyle Müzeye gelen Belçikalı turist kadın yaptığı açıklamada, "Belçika'dan çıkıp geldiğimiz ilk ülke Fransa oldu. Korona virüs salgını dolayısıyla evde kapalı kaldığımız günlerde, aylar önce kızlarımıza normal hayata dönünce Paris'e gidip Louvre Müzesi'ni gezme söz vermiştik. Bugün açılır açılmaz kızlarımızla müzeyi gezmeye geldik" dedi.

Dünyanın en büyük sanat müzesi olarak bilinen ve 73 bin metrekare alan üzerine kurulu Louvre Müzesi'nde 350 binden fazla eser bulunuyor. Müzeyi her yıl yaklaşık 10 milyon kişi ziyaret ediyor.

Korona virüs salgınından en fazla etkilenen kültürel kurumlardan biri olan Louvre Müzesi'nin bu süreçte 40 milyon eurodan fazla zarara uğradığı tahmin ediliyor.

Son verilere göre 166 bin 960 vakanın bulunduğu Fransa'da bugüne kadar 29 bin 893 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

- Louvre Müzesi yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: İHA

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