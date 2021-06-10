Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
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Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı

İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yenipazarlı - Haberler | 3. Sayfa

Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı Denizli'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, Ankara'dan lösemili öğrencileri tatile götüren tur otobüsü devrildi.

Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı

DENİZLİ - Denizli'de yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, Ankara'dan lösemili öğrencileri tatile götüren tur otobüsü devrildi. Kazada 4'ü ağır 15 öğrenci yaralandı.

Kaza, Kale ilçesi Muğla karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lösemili öğrenciler için düzenlenen tatil etkinliği için Kocaeli, Ankara ve Elazığ illerinden Muğla'nın Bodrum ilçesine giden 22'si öğrenci, 3'ü öğretmen olmak üzere Ankara'dan yola çıktı. Denizli'nin Kale ilçesi yakınlarında 06 L 2746 plakalı otobüs, yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki su tahliye kanalına düştü. Kazayı gören çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler 4'ü ağır 15 öğrencinin yaralandığını belirledi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatanlar ayakta tedavi edilirken, durumu ağır olan öğrenciler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı
Lösemili öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 4'ü ağır 15 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yenipazarlı

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