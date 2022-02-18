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Londra'nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Londra'nın simgesi Big Ben için geri sayım başladı

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi Big Ben'de restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi Big Ben'de restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 1859 yılında inşa edilen ve kentin en önemli tarihi simgelerinden biri olan saat kulesi Big Ben'in 4 yılın ardından yeniden çanlarını çalması bekleniyor. 2017 yılında son kez çanları çalınan tarihi saat kulesinde 4 yıl boyunca yürütülen restoranlar çalışmalarında sona yaklaşıldığı bildirildi. Kulenin restorasyon çalışmaları için 30 milyon sterlinden fazla bir bütçe ayrılırken saatin mekanizmasının bozulmasını engelleme, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl açılması planlanan kulenin restorasyonunda Covid-19 salgını nedeniyle aksamalar yaşanmasının ardından bu yıl içerisinde dış cephesine kurulan, çalışma ve bakım ünitelerinin kaldırılarak yeniden açılması planlanıyor. - LONDRA

İhlas Haber Ajansı - Yerel

England, Big Ben, Londra, Yerel, Haberler

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