Londra'da halk park ve bahçelere akın etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Londra'da halk park ve bahçelere akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Londra'da halk park ve bahçelere akın etti

İngiltere'de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından başkent Londra'da halk park ve bahçelere akın etti.

İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
İstanbul'un da dahil olduğu 58 kente cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Beşiktaş'ın A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Beşiktaş'ın A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcusu koronavirüse yakalandı

İngiltere'de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamaların hafifletilmesinin ardından başkent Londra'da halk park ve bahçelere akın etti.

İngiltere'de üçüncü kez uygulanan ulusal kısıtlamalar hafifletildi. Hükümetin Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hafifletme yol haritasına göre, bugünden itibaren farklı hanelerden 6 kişilik grupların dış mekanlarda buluşmasına ve bazı açık hava spor etkinliklerine yeniden izin verilmişti.

Başkent Londra'nın farklı bölgelerinde güneşin ve temiz havanın tadını çıkartmak için park ve bahçelere akın eden İngilizler, sosyal mesafe kurallarına uyarak bir araya geldi. Başkentin merkezinde bulunan London Eye ve Camden Town bölgesinde bulunan Primrose Hill parkı İngilizlerin akınına uğrarken, birçok kişi arkadaşlarıyla ve sevdikleriyle buluştu. - LONDRA

Londra'da halk park ve bahçelere akın etti
Londra'da halk park ve bahçelere akın etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Erkan Kandemir Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Binnur Kaya Bahar Candan Demet Akalın
Spor Ali Koç Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Londra'da halk park ve bahçelere akın etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 23:07:39. #1.14#
title