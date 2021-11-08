LoL sezon bitiş tarihi! LoL sezon ne zaman bitiyor 2021? LoL sezon sonu ödülleri neler 2021?
League of Legends 2021 sezon bitiş tarihi açıklandı. League of Legends 2021 sezon bitiş tarihi ne zaman? LoL yeni sezon ne zaman başlıyor? Sezon sonu ödülleri neler? Detayları haberimizde…
League of Legends'in 2021 sezonunun bitiş tarihi açıklandı. Birçok yenilikle gelen Lol 2021 sezonunun bitiş tarihi ne zaman? LoL sezon ne zaman bitiyor? Sezon sonu ödülleri neler? İşte detaylar...
League of Legends'in 11. Dereceli Sezonu 16 Kasım 2021 yerel sunucu saatiyle 00.00'da sona eriyor. Ustalık, Üstatlık ve Şampiyonluk aşamaları için sezon, 15 Kasım 2021 yerel saatle 23.45'te sona eriyor.
Sihirdar Vadisi ve Clash sezon sonu ödülleri kazanmak için en az 2. Takdir seviyesine ulaşılması gerekmekteydi. Takdir seviyenizi kontrol etmek için Profil > Genel Bakış sekmesinden kontrol edebilirsiniz.
Ustalık ve üzeri aşamadaki oyuncular son gün kullanmak üzere bir oyun biriktirme şansına sahip olacaklar. Sıralamalar 15 Kasım 2021 yerel sunucu saati ile 23.45'te son defa güncellenecek.
Dereceli League of Legends
League of Legends dereceli sezonu 16 Kasım 2021 tarihinde yerel sunucu saati ile 00.00'da sona eriyor. Ödüller 16 Kasım saat 00.00'daki aşamana göre hesaplanacak. Sezonu Altın veya daha üstünde bitirerek Blitzcrank kostümünü kazanabilirsiniz. Ustalık ve üstü ise 15 Kasım saat 23.45'te kilitlenecek. Sezon sonlandığında dereceli erimesi devre dışı bırakılacak.
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Dereceli ödülleri 11.23 yaması ile birlikte 16 Kasım tarihinden 15 Aralık tarihine kadar tüm hesaplara dağıtılmış olacak.
LoL takdir ödüllerini alabilmeniz için 2. Takdir seviyesine ulaşmanız gerekmekteydi. 3. Takdir seviyesi ve üzeri ödülleri neler?
3. TAKDİR SEVİYESİ ÖDÜLLERİ
- 3. Takdir Seviyesi Sezon Sonu Kapsülü (rasgele 1 totem görünümü + 3 anahtar parçacığı)
4. TAKDİR SEVİYESİ ÖDÜLLERİ
- 4. Takdir Seviyesi Sezon Sonu Kapsülü (1 rasgele totem görünümü + 1 rasgele kalıcı ifade + 3 anahtar parçacığı)
5. TAKDİR SEVİYESİ ÖDÜLLERİ
- 5. Takdir Seviyesi Sezon Sonu Kapsülü (1 rasgele totem görünümü + +1 rasgele kalıcı ifade + 6 anahtar parçacığı)
SİHİRDAR VADİSİ SIRALARI ÖDÜLLERİ
- Demir : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Bronz : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Gümüş : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Altın : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Platin : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Elmas : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Ustalık : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Üstatlık : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
- Şampiyonluk : Dereceli simgesi, dereceli profil görseli çerçevesi, dereceli çerçevesi, Şanlı kostüm, Şanlı kostüm rengi (aşamaya göre), Blitzcrank için kalıcı 1. Seri Ebedi
Her bir dönüm noktası, bir önceki dönüm noktalarında kazanılan tüm ödülleri içeriyor.
MÜCADELECİ ÖDÜLLERİ
(Clash'te yer alan ve bir miktar başarı elde eden oyuncular)
- Mücadeleci Sihirdar Simgesi: 100 ZP
- Mücadeleci Clash Logosu: 400 ZP
- Mücadeleci Clash Sancağı: 1000 ZP
YENİLMEZ ÖDÜLLERİ
(Birden fazla Clash etkinliğinde önemli başarılar elde eden oyuncular)
- Yenilmez Sihirdar Simgesi: 2000 ZP
- Yenilmez Clash Logosu: 3000 ZP
- Yenilmez Clash Sancağı: 4000 ZP
ŞAMPİYON ÖDÜLLERİ
(Büyük miktarda zafer puanı kazanan oyuncular)
- Şampiyon Sihirdar Simgesi: 5000 ZP
- Şampiyon Clash Logosu: 6000 ZP
- Şampiyon Clash Sancağı: 7000 ZP