LoL 2021 Türkiye Büyük Finali başlıyor! GS-NSR maçı öncesi tüm detaylar

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Türkiye Büyük Finali'nde Galatasaray Espor ve NASR Esports karşı karşıya geliyor. İşte detaylar!

2021 Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi Finalleri birbirinden güzel oyunlara sahne oldu. 2021 Türkiye Büyük Finali'nde yarı finalde Beşiktaş'ı eleyen Galatasaray Espor ile yarı finalde GALAKTICOS'u eleyen NASR ESPORTS karşılaşacak. İki takımda, Türkiye'nin en büyüğü olmak için mücadele edecek.

Lig aşamasını ilk iki sırada bitiren iki ekip, tarihleri boyunca beşinci kez karşı karşıya geliyorlar. Bu karşılaşmaların ilk ikisini 2021 Kış Mevsimi Finalleri'nde oynanırken iki karşılaşmadan da NASR Esports galip ayrılmayı başarmıştı. Diğer iki karşılaşma ise 2021 Yaz Mevsimi'nde oynandı ve Galatasaray Esports heyecan dolu mücadelelerden galip ayrılan taraf oldu.

Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'nde 2021 Yaz Mevsimi Finali, 4 Eylül Cumartesi günü (bugün) saat 15:00'da gerçekleşecek. İki takımda Türkiye'nin en büyüğü olmak ve 2021 Dünya Şampiyonası biletini alabilmek için sahne alacak.

Galatasaray Espor ve NASR Esports arasında oynanacak mücadele Riot Games Turkish Twitch ve YouTube hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ESPOR TAKIM KADROSU

Galatasaray Espor ( GS )

Üst Koridor: Crazy

Ormancı: Mojito

Orta Koridor: Bolulu

Nişancı: Alive

Destek: Zergsting

NASR ESPORTS TAKIM KADROSU

NASR ESPORTS ( NSR )

Üst Koridor: SoHwan

Ormancı: bonO

Orta Koridor: Giyuu

Nişancı: Black

Destek: Japone

GALATASARAY ESPOR TARİHİNDE İLK KEZ FİNALDE!

3-2 kaybedilen yarı final mücadelesiyle beraber Galatasaray Espor bazı radikal kadro değişimlerine imza attı. Mojito, Bolulu ve Zergsting yerlerini korurken diğer roller için takım kendi kimliğinin dışına çıktı.

Broken Blade, Crimson, Hioss, Ragner, Luana ve Nuq tercübelerinin ardından takım ilk defa üst koridoru bir yabancı oyuncuya, Crazy'ye emanet etme kararı aldı.

KillerS, Madness, Husky Rider, Padden ve Ruvelius'un ardından alt koridor da ilk defa bir yabancıya, Alive'a teslim edildi.

Avrupalı ve yerli koçlarla geçen uzun mevsimlerin ardından ana koç pozisyonu ilk defa bir Koreliye, Irean'a emanet edildi.

Bu değişimlerle birlikte Galatasaray Espor ilk defa doğru oyuncu, doğru takım, doğru zaman üçlemesini denk getirmeyi başardı. Geçen mevsimlerde taraftarın gözünde hep bir günah keçisi vardı. Madagger, Hioss, Taikki, Farfetch, BalKhan, Roulette, Lynx Çerez… İlla ki oyunuyla ya da kararlarıyla taraftarı rahatsız eden bir isim öne çıkardı. Bu mevsim durum daha farklı. Bu mevsim Galatasaray Espor taraftarları ilk defa maçları rahatça izliyor. Şikayetleri ve korkuları ilk defa bu kadar az. Galatasaray Espor ilk defa bu kadar rekabetçi, ilk defa finalde ve ilk defa kupaya dokunabilir.

TECRÜBELİ KORELİLER NASR ESPORT'U TAŞIDI

Takım ilk kurulduğu andan itibaren şampiyonluğu hedeflemişti ve ilk ciddi sınavında başarısızlığa uğramıştı. Ara sezonda radikal değişimler gerekliydi. Yabancı oyuncu konusunda adres bir kez daha Kore olacaktı ancak bu defa daha tecrübeli isimler tercih edilecekti. Üst koridor için SoHwan, orman içinse Bono ile anlaşıldı. İki oyuncu hem daha önce beraber oynamıştı hem de LCK tecrübeleri bulunuyordu. Giyuu ve Japone kadrodaki yerlerini korurken alt koridora profesyonel kariyerine yeniden başlama kararı alacak Black getirildi. Takımın yeni mevsimdeki koçu, daha önce VFŞL'de iki şampiyonluk yaşamış olan Enatron oldu.

İlk haftalarda gösterdiği performansla Nasr Esports yeniden bir şampiyonluk adayı olduğunu kanıtladı. Ligin ilk devresi 8 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile kapatılmıştı. Lig aşamasının son haftalarında bir form düşüşü görülse de yarı finaldeki 3-0'lık GALAKTICOS galibiyeti onlara finali getirdi.