Lojistik Merkez Başlangıç toplantısı yapıldı Lojistik Merkez Başlangıç toplantısı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Lojistik Merkez Başlangıç toplantısı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıya Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Muhammed Ali Oflaz, Zonguldak TSO Başkanı Metin Demir, Çaycuma TSO Başkanı Zekai Kamitoğlu, BAKKA uzmanları ve proje danışman ekibi katıldı.

Lojistik Merkezler, içerisinde ulusal ve uluslararası taşımacılık, lojistik ve yükün dağıtımı ile ilgili tüm faaliyetlerin birçok işletmeci tarafından gerçekleştirildiği alanlar olarak tanımlanıyor. Filyos Limanının içinde yer aldığı Filyos Vadisi Projesi ile bölgede önemli bir yük hareketliliği ve farklı ulaşım modlarında taşımacılık söz konusu olması bekleniyor. Bu bağlamda, yıllık 25 milyon ton/yıl kapasiteli Filyos Limanı ve hemen arkasındaki 597 ha büyüklüğündeki Endüstri bölgesi nedeniyle oluşacak sanayi ve ticari hareketlenmenden dolayı geri sahada ihtiyaç duyulması muhtemel olan depolama ve transfer merkezi kapsamında lojistik merkez gerekliliğinin analiz edilmesi planlanıyor. Bu doğrultuda Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bir araştırma ve ön fizibilite raporu hazırlanmaya başlanıldı. Proje ekibi tarafından, projenin neden yapıldığı, amaçlarının ne olduğu, öngörülen tamamlanma süreleri hakkında bilgilendirici sunum yapıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz tarafından Filyos Vadisi Projesinin bölgenin geleceği için önemine dikkat çekilerek bu bağlamda yerel aktörlere önemli görevler düştüğü vurgulandı. Bu doğrultuda, BAKKA tarafından başlatılan Lojistik Merkez Rapor çalışmasına Valilik ve yerel kurumlar olarak her türlü desteğin sağlanacağı ifade edildi. Toplantı, diğer katılımcıların proje hakkında görüş, önerileri beklentilerini dile getirmesini müteakip sona erdi.

Projenin yaklaşık 4 ay sürmesi ve proje kapsamında hazırlanacak olan Araştırma ve Ön Fizibilite raporunun Kasım ayı sonuna hazırlanması öngörülüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA