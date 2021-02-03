Logo Yazılım Geleceği Yazanlar Atölyesi uzaktan eğitimle devam ediyor

Logo Yazılım öncülüğünde, Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon'un katkılarıyla devam eden "Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi" kurumsal sosyal sorumluluk projesi, uzaktan eğitimle çocuklara kodlama öğretmeye devam ediyor.

Logo Yazılım öncülüğünde, Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon'un katkılarıyla devam eden "Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi" kurumsal sosyal sorumluluk projesi, uzaktan eğitimle çocuklara kodlama öğretmeye devam ediyor.

Logo Yazılım açıklamasına göre, okullardaki eğitimin uzaktan yürütüldüğü salgın döneminde "Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi"ndeki eğitim de görüntülü konuşma uygulamaları üzerinden devam ediyor. Logo'nun merkez ofisinin bulunduğu Kocaeli öncelikli olmak üzere, Antalya ve Elazığ'daki okullar ile iş birliğinde gerçekleştirilen 4'er haftalık atölyeler ile 2020 yılında 102 öğrenciye ulaşıldı.

Çocuklara eğlenceli metotlarla kod yazmayı öğretmeyi hedefleyen Geleceği Yazanlar Atölyesi projesi aynı zamanda onların mekanik yeteneklerini ve analitik becerilerini geliştirerek, gelecekteki yaşamlarına da bugünden dokunmayı hedefliyor. 8-10 yaş arasındaki çocuklara robotik kodlama konusunda verilen eğitimleri içeren Geleceği Yazanlar Atölyesi, şu ana kadar 2 binden fazla çocuğa ulaştı.

Açıklamaya göre, geçen yıl uzaktan erişimle gerçekleşen atölyelerde ise 4 haftalık dijital atölye çalışmalarında öğrenciler, trafik lambası uygulaması, ışıklı robot, bariyer uygulaması, hırsız alarmı, park sensörü uygulaması, akıllı saksı uygulaması, akıllı baston gibi 382 icat gerçekleştirdi.

Uzaktan erişimle gerçekleşen atölye çalışmalarında her öğrenciye ihtiyaç duyabileceği tüm ekipmanları kapsayan ve içinde bilgisayar, internet paketi, pinoo kart, ışık sensörü, buzzer modülü, RJ-11 kablo gibi sensor ve modüller ile mukavva, el işi kağıdı, silikon gibi sarf malzemeleri bulunan "maker seti" gönderilerek öğrencilere proje üretmeleri için eğitimler veriliyor.

Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi ile kodlamanın aslında hayatlarının her alanında olduğunu fark eden öğrenciler, atölye eğitimiyle birlikte kodları anlamlandırmaya başlıyorlar. Aynı zamanda bilgisayar kullanım becerileri gelişirken, yapılan çalışmalar iletişim yeteneklerinin ve ifade biçimlerinin değişmesine de katkı sağlıyor. Üretebileceklerini, mucit olabileceklerini, zor sandıkları şeylerin aslında kolay olduğunu gören öğrenciler pes etmemeyi öğreniyorlar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Logo Grup Üst Yöneticisi (CEO) Buğra Koyuncu, Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi'ni tüm Türkiye'ye yaymayı arzu ettiklerini belirterek, "Logo Yazılım olarak eğitime verdiğimiz desteğin artarak devam etmesini hedefliyoruz. Topluma karşı sorumluluklarımızın farkındayız ve geleceğin yazılımcılarına ilham ve destek olmak için geçtiğimiz yıl başlattığımız projemizin uzaktan eğitimle devam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu Leyla Tekbulut ise şunları kaydetti:

"İlk kodlama atölyesini göçmen, okuma yazma bilmeyen çocuklarla gerçekleştirdik. Atölye sırasında bu çocukların okuma yazma bilmemesine rağmen kodlamayı rahatlıkla yapabildiğini gördük. Sonrasında bu çalışmadan aldığımız ilhamla Logo ekosistemiyle iş birliği yaparak bu projemizi ülke çapında yapmaya karar verdik. Bugün geldiğimiz noktayı ne kadar doğru karar verdiğimizin bir karşılığı olarak değerlendirebiliriz. Uzaktan eğitimle devam edilen projemizle daha çok çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak