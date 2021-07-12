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Liste Geri Güncel Sma Hastası Irmak Bebek Destek Bekliyor

Liste Geri Güncel Sma Hastası Irmak Bebek Destek Bekliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, SMA Tip-1 hastası 3 yaşındaki Irmak Ateş'in tedavisi için bağış kampanyası başlattı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, SMA Tip-1 hastası 3 yaşındaki Irmak Ateş'in tedavisi için bağış kampanyası başlattı.

Efeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Deniz Ateş'in 3 yaşındaki kızı Irmak Ateş, SMA Tip-1hastalığının tedavisinde kullanılan ilaç için yardım bekliyor. Bu kapsamda Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kendisinin ve Efeler Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından destek çağrısında bulundu. "Efeler'de yaşayan SMA hastası Irmak bebeğimiz için el ele verme zamanı. " diyen Başkan Atay, Irmak Ateş'e umut olmak isteyen vatandaşlar için Aydın Valiliği'nden onaylı İBAN numaralarını paylaştı.

MİNİK IRMAK'A HAYAT OLMAK İSTEYENLER İÇİN BAĞIŞ BİLGİLERİ

İş Bankası Türkiye İban

TR 440006400000130020195392

İş Bankası Euro İban

TR 590006400000230020065040

İş Bankası Dolar İban

TR 240006400000230020065088

İş Bankası Paund İban

TR 700006400000230020065036

İş Bankası İsviçre İban

TR 140006400000230020065074

İş Bankası Aydın Adnan Menderes Bulvarı Irmak ATEŞ adına.

Kaynak: Habermetre

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