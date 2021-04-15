Son dakika haberleri | İZMİR LİSELİ AŞÇILAR VEGAN YEMEKLER İÇİN MUTFAKTA

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİR Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, kültürünü öğrenerek birbirinden farklı vegan yemeklerini hazırlamak için mutfağa girdi.

İZMİR Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğrencileri, kültürünü öğrenerek birbirinden farklı vegan yemeklerini hazırlamak için mutfağa girdi.

Avrupa'da ve Türkiye'deki birçok okulun birbiri arasında iletişim kurarak, pek çok kültürü öğrenmek ve öğretmek amacıyla oluşturan eTwinning topluluğunun yürüttüğü 'Vegan Aşçılar Geliyor' projesinin ortaklarına İzmir Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı da seçildi. Türkiye'de 7 farklı okuldan biri olan Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı'ndan 9 öğrenci, vegan yemeklerini öğrenerek, kendi tarifleriyle yemekleri hazırladı. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı öğretmeni Ayten Kaya Ülker, amaçlarının öğrencilere hayvan kökenli gıdaları ve hayvansal ürünleri tüketmemek olarak tanımlanan beslenme biçimi veganlığı öğretmek olduğunu ifade etti.

Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kayadelen ise, "Vegan Aşçılar Geliyor projesinin yayılmasıyla, daha sağlıklı nesillerin yetişeceğini düşünüyoruz" dedi. Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi Jale Düdü ise, okulda derslerin tamamen uygulamalı olarak işlendiğine dikkat çekerek, her öğrencinin kendisine ait fırın, ocak gibi malzemelerinin olduğunu bu sebeple kendilerini geliştirmek için her türlü olanağın bulunduğunu dile getirdi.

'BİREYSEL OLARAK GELİŞİYORUZ'

Projede olmaktan mutlu olduğunu söyleyen öğrencilerden İrem Çallı, "Bugün füme havuçlu ekşi mayalı ekmek ve vegan suşi yaptım. Vegan yemeklerini öğrendiğimiz için çok mutluyum" dedi. Hüseyin Ünver ise, "Bu bölümde ve bu projede yer aldığım için çok mutluyum. Çünkü herkes bireysel olarak kendini geliştirebiliyor. Hayalim iyi bir şef olmak" dedi. Zişan Tuğan, "Bu projede olduğum için çok mutluyum. Birbirinden farklı vegan yemekleri öğreniyoruz. Bugün ben de vegan çikolata yaptım. Çok zengin içerikli ve besin değeri yüksek bir çikolata oldu. İçerisine keçi boynuzu, kakao nibi ve yaban mersini koydum, lif bakımından çok yüksek bir değere sahip. Kansızlık ve alerjik hastalıkları olan kişilerin rahatlıkla tüketebilecekleri bir çikolata. Dondurulmuş olarak servis edilebilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı