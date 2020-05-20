Liseler arası "Şarkını Söyle" ses yarışmasında sonuçlar açıklandı Aliağa Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği liseler arası "Şarkını Söyle" ses yarışmasının sonuçları açıklandı.

Aliağa Belediyesinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği liseler arası "Şarkını Söyle" ses yarışmasının sonuçları açıklandı.

Aliağa Belediyesi, korona virüsü nedeniyle okullarından uzakta evlerinde kalan öğrencilerin 19 Mayıs coşkusunu yaşayabilmesi için "Şarkını Söyle" isimli ses yarışması düzenledi. Genç müzisyenler, yarışmaya evlerinden çektikleri performans videolarını internetten göndererek katıldı. 22 lise öğrencisi performanslarıyla yarışmaya renk kattı.

Cem Arar moderatörlüğünde gerçekleştirilen yarışmanın jürisi ise müzik ve eğitim alanında tanınmış isimler; Süheyla Çolak, Emre Oral Burç, Barış Doğan, Ali Hikmet Gökçen ve Hasan Üçer'dan oluştu.

22 yarışmacı adayının katıldığı yarışmada Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi öğrencisi Sudem Balki birinci oldu. İkinciliği Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Kutlar, üçüncülüğü ise Şehit Gökhan Çakır Anadolu Lisesi öğrencisi İrem Nur Ürem kazandı.

Yarışma birincisi Sudem Balki'ye dizüstü bilgisayar, ikinci Elif Kutlar'a Ipod, üçüncü İrem Nur Ürem ise taşınır hoparlör hediye edildi.

Öte yandan yarışmadaki tüm öğrencilerin, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında Aliağa Belediyesi Sanat Evi (ASEV) bünyesindeki bir kursa ödül olarak katılabileceği belirtildi. Ayrıca yarışmaya katılan genç müzisyenlerin, belediye tarafından düzenlenecek çeşitli müzik projelerinde sahne alabileceği aktarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA