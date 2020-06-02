Lise öğrencisinin kurduğu "koronavirüs sitesi" uluslararası seviyede ilgi görüyor
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Lise öğrencisinin kurduğu "koronavirüs sitesi" uluslararası seviyede ilgi görüyor

Konya'da bir lise öğrencisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının anlık takibinin yapılabilmesi amacıyla kurduğu internet sitesinden birçok ülkeden internet kullanıcısı faydalanıyor.

02.06.2020 11:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:40

Konya'da bir lise öğrencisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının anlık takibinin yapılabilmesi amacıyla kurduğu internet sitesinden birçok ülkeden internet kullanıcısı faydalanıyor.

Selçuklu ilçesindeki Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesinde okuyan 18 yaşındaki Burhan Talha Özdemir, dünya genelinde Kovid-19'un seyrinin anlık takip edilebilmesini sağlamak için internet sitesi kurdu.

Kısa sürede dikkati çeken site, Türkiye'nin yanısıra ABD, Çin, ve Rusya'daki kullanıcılar tarafından da sıkça ziyaret edilmeye başlandı.

Bir haftadır hizmet veren siteye bir haftada 150 binin üzerinde ziyaretçinin girmesi, lise öğrencisi Özdemir'i hem sevindirdi hem de gururlandırdı.

Lise son sınıf öğrencisi Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siteyi Kovid-19'la mücadelede tüm insanlığa yardımcı olabilmek amacıyla kurduğunu söyledi.

Sitede, Kovid-19'la ilgili en taze bilgilerin yer aldığını belirten Özdemir, "Kurulan sitenin adı 'viruslivemap.com.' Buraya girdiğiniz zaman koronavirüsten ne kadar kişinin vefat ettiğini, kaç kişinin hastalıktan kurtulduğunu, kaç kişinin hala hastanede tedavi gördüğünü anlık olarak takip edebiliyorsunuz. Rakamların tamamı, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinden alınarak siteye aktarılıyor ve sürekli güncel tutuluyor." diye konuştu.

Siteyi bir haftada 150 binin üzerinde kişi ziyaret etti

Özdemir, sitenin kurulduğu günden itibaren sadece Türkiye'de değil birçok ülkede beğeniyle takip edildiğini anlattı.

Dünyanın en büyük ülkesinden en küçük ülkesine kadar koronavirüsle alakalı istatistiklerin tamamının sitede yer aldığını vurgulayan Özdemir, şunları kaydetti:

"Öncelikle amacım insanların gerçek bilgiyi görmeleri ve bu virüse karşı ona göre hareket etmeleri. Siteyi kuralı yaklaşık bir hafta oldu ancak ziyaretçi sayısı 150 binin üzerinde. Kurulan bu siteye sadece Türkiye'den değil, dünyanın birçok ülkesinden koronavürüsle alakalı bilgi almak için girenler var. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Rusya'daki insanlar bilgi alma amaçlı siteye giriyor."

Özdemir, kurduğu siteye para karşılığında reklam vermeyi düşünmediğini, bu süreçteki asıl hedefinin, insanlara fayda sağlamak olduğunu belirtti.

Sitenin fikir ve tasarım aşamasının beş gün sürdüğünü anlatan Özdemir, "Sitenin yapım aşamasını bazı arkadaşlarımdan destek alarak tamamladım. Şu anda İngilizce olarak hizmet veriliyor. Ancak ilerleyen zamanlarda çeşitli dil seçenekleri eklenecek." dedi.

Herkes gibi kendisinin de Kovid-19'un bir an önce son bulmasını dilediğini kaydeden Özdemir, "Görünüşe göre virüs uzun bir süre daha bizimle beraber olacağa benziyor. İnsanlar bu süre zarfında bilgiyi en doğru şekilde görmek isteyeceği için sitenin bir süre daha aktif bir şekilde kullanılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencisinin kurduğu 'koronavirüs sitesi' uluslararası seviyede ilgi görüyor

Kaynak: AA

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