Lise nakil işlemleri ne zaman açılacak? İşte MEB Nakil Takvimi!
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Lise nakil işlemleri ne zaman açılacak? İşte MEB Nakil Takvimi!

Lise nakil işlemleri ne zaman açılacak? İşte MEB Nakil Takvimi!
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LGS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından yapılacak olan tercihler için geri sayım başladı. 26 Temmuz 2021 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden yapılacak olan yerleştirme sonuçları öncesinde en çok merak edilen konular arasında lise nakil işlemlerinin açıklanacağı tarih oldu. İşte

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonucuna göre yapılacak olan lise tercihleri 16 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam ediyor. Ancak tercih süreci bitmeden nakil süreçleri internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. İşte 2021 MEB nakil takvimi...

TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre tercih sonuçların 16 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanacak.Özel Öğretim kurumlarına kayıt işlemleri tamamlanan öğrencilerin tercih ekranına girişi olmayacak. Tercih ekranı açılması için öğrencilerin öğrencilerin tercih süresi içerisinde iptal işlemini gerçekleştirmesi gerekmekte.

Yerleştirme sonuçları, 26 Temmuz 2021 tarihindeMilli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası olan "www.meb.gov.tr" adresinden yapılacak olan duyuru ile ilan edilecek.

İŞTE MEB NAKİL TAKVİMİ

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021

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