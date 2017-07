Limak ve Boğaziçi Üniversitesi, Enerjik Mühendis Adaylarını Yetiştiriyor!

Limak Enerji ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen programda 100 genç mühendis adayı Türkiye'nin yanı sıra ABD dahil 21 farklı ülkede geçerli NCCER sertifikalarına kavuştu.

Enerji sektöründe üretim, ticaret ve dağıtım alanlarında önemli yatırımları bulunan Limak Holding, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışan sayısını artırmak için Türkiye'nin Enerji Akademisi'ni kurdu.

Limak Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Limak Enerji'nin Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi ile birlikte hayata geçirdiği "Türkiye'nin Enerji Akademisi" ilk mezunlarını verdi.

Türkiye'nin değişik üniversitelerinden 4 ay süren online eğitim sonrasında iki günlüğüne İstanbul'a gelen ve katıldıkları sınavın ardından sertifika almaya hak kazanan mühendislik öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen törenle sertfikalarını aldılar.

"DENEYİM, BİLGİ VEBECERİYİ GENÇ NESİLLERE AKTARIYORUZ"

Şubat ayında başlayan ve yaklaşık 4 ay süren eğitim programının ardından 100 genç mezun olurken törene, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir'in yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan, akademisyenler ve Limak Enerji yöneticileri katıldı.

Sertifika töreninde konuşan Batuhan Özdemir; Limak Holding'in 40 yılı aşan başarı hikayesinde, "sürdürülebilir kalkınma" ile eğitim ve istihdamda gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projelerinin taşıdığı öneme değindi.

Özdemir, "Sahip olduğumuz deneyim, bilgi ve beceriyi genç nesillere aktarıyor olmak bizim için her şeyden daha önemli. Çünkü biliyoruz ki, güçlü yarınlar, ancak eğitimli ve bilgiyi doğru kullanan siz gençlerle mümkün olacak" diyen Özdemir, "Bugün ülkemizde genç işsizlik oranında hükümetimizin attığı adımlar çok değerli; ancak özel sektöre de büyük roller düştüğü inancındayız. Limak olarak bu sorumluluğun her daim farkındayız" diye ekledi.

Bu farkındalıkla Türkiye'de nitelikli iş gücünün artması; meslek seçimlerinde cinsiyetler arasında eşitsiz dağılımının önlenmesi için çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerinden bahseden Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün burada bulunma sebebimiz olan Enerji Akademisi de Limak'ın ülkemizi ileri taşımak için oluşturduğu ve inandığı projelerin başında geliyor. Bu akademi, üniversite ile iş dünyası arasında önemli bir köprü işlevi görürken, gençlerimizi sektöre ve iş hayatına hazırlamayı da hedefliyor. Bugün sertifika almaya hak kazanan 100 gencimizin, ülkemizin enerji sektörünü ve ekonomisini bir adım ileri taşıyacağından şüphemiz bulunmuyor. Onları tebrik ederken, Limak Holding olarak gençlere inancımızla bu projeleri sürdüreceğimizin de altını çizmek isterim."

"ÖZEL SEKTÖRÜN İHTİYACI OLAN EĞİTİMLERİ ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmed Özkan da yaptığı konuşmada Boğaziçi Üniversitesi'nin, yaşam boyu eğitim anlayışıyla sadece kendi öğrencilerine değil toplumda eğitim ihtiyacı bulunan her kesime uzanmayı bir toplumsal sorumluluk anlayışı olarak ele aldığını belirterek şunları söyledi; "Üniversitemizin kaliteli akademik kadrosunun bilgi birikimini daha geniş kesimlerle paylaşmaya aracı olan bu tür projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu konuda bizimle işbirliği yaparak, mühendis adaylarının donanımını artırmamızı sağlayan Limak Enerji'ye teşekkür ederiz. Üniversitemiz bu tür programlarla özel sektörün ihtiyacı olan özelleştirilmiş eğitimleri üreterek nitelikli ve ihtiyaç duyulan insan kaynağı oluşturulmasına ve bu sayede işsizliğin giderilmesine katkıda bulunmaya gayret etmektedir. Üniversitemizde belli alanlarda uzmanlaşmış akademik kadrolarımız, Enerji Akademisi'nde bilgi ve becerilerini bu alana kanalize ederek disiplinlerarası bir yaklaşımla mühendis adaylarının kendilerini geliştirmelerine katkıda bulunmuştur. Toplumumuzun gelişmesi ve ekonomik gücünün artırılması için girişilen bu tür çabaların içinde olmayı bundan sonra da devam edeceğiz."

TÜRKİYE'DE BİR İLK: ULUSLARARASI ENERJİ SERTİFİKASI

Limak Enerji ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi'nin işbirliğiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan "Türkiye'nin Enerji Akademisi", Türkiye'nin tüm devlet üniversitelerinden mühendislik fakültesi öğrencilerinin enerji sektörüne yönelik donanımlarını artırmak amacıyla online bir eğitim platformu sunuyor.Proje ayrıca Boğaziçi Üniversitesi ve uluslararası geçerliliği olan NCCER sertifikası sağlayarak, öğrencilerin profesyonel gelişimlerine destek olmayı ve genç işsizliğine karşı çözüm üretmeyi hedefliyor.

Devlet üniversitelerinin elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat, endüstri, enerji sistemleri, maden, petrol ve işletme mühendisliği bölümlerinden, 3. ve 4. sınıf öğrencilerini eğitmek amacıyla oluşturulan projeye, bu yıl sadece ilk hafta 2 bin 500'e ulaşan başvuru yapılmıştı. Bu başvurular arasından seçilen 45'i kız öğrenci olmak üzere 100 öğrenci, programı başarıyla tamamladı.

Programı başarıyla tamamlayan üniversite öğrencilerine Boğaziçi Üniversitesi Sertifikası verildi. Bunun yanı sıra, BÜYEM'in akredite olduğu, dünyanın en büyük eğitim çözümleri kuruluşu Pearson tarafından da başarılı olan katılımcılara ABD başta olmak üzere 21 farklı ülkede geçerli NCCER Enerji Sertifikası verildi.