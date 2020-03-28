Likhachev: "Güvenlik, Rosatom'un temel değeridir"
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Akkuyu, Rusya, Güncel

Likhachev: "Güvenlik, Rosatom'un temel değeridir"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid 19) salgınına karşı her türlü acil durum planlarını yaptıklarını söyledi.

28.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:02
Likhachev:

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid 19) salgınına karşı her türlü acil durum planlarını yaptıklarını söyledi.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni inşa eden Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, korona virüs konusunda Rosatom bünyesinde alınan önlemler hakkında açıklama yaptı. "Güvenlik, Rosatom'un temel değeridir" diyen Likhachev, çalışanların sağlığı ile ilgili olanlar dahil olmak üzere her türlü acil durum için ek planların hazırlandığını, ek önlemlerin alındığını kaydetti.

Rusya'daki tüm nükleer santraller ile başka ülkelerdeki nükleer santral inşaat sahalarında da gerekli tüm önlemlerin alındığına dikkat çeken Likhachev, "Nükleer güvenliği sağlamak ve hem çalışanlarımızın hem de halkın yaşamını ve sağlığını korumak onlarca yıldır ilk ve en büyük önceliğimiz oldu. Güvenlik Rosatom'un temel değeridir. Çalışanlarımızın sağlığıyla ilgili olanlar da dahil olmak üzere her türlü acil durum için her zaman acil durum planları yaptık" dedi.

"Her türlü senaryoya karşı ek acil durum planları yaptık"

Şu anda Rusya'nın tüm nükleer santrallerinde, personelin düzenli sağlık kontrolleri de dahil olmak üzere ek önlemler aldıklarını kaydeden Likhachev, "Mümkün olduğunca çok çalışan için uzaktan çalışmayı ayarladık. Kişisel koruyucu ekipman ve hijyenle ilgili ürünleri toplu olarak satın aldık, üretim tesislerimizi ve araçlarımızı sürekli olarak dezenfekte ediyoruz ve tüm iş seyahatlerini iptal ettik. Faaliyet gösterdiğimiz alanlardaki yerel yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışanlarımızın sağlık durumunu takip ediyoruz. Korona virüs salgınının çeşitli senaryolarını göz önünde bulundurarak NGS çalışanlarımızın sağlığı üzerinde etkisi olabilecek bir takım ek acil durum planları geliştirdik" ifadelerini kullandı.

"İnşaat sahalarımızda en katı önlemler alındı"

Nükleer santral inşaat sahalarında da benzer önlemler aldıklarını vurgulayan Likhachev, şöyle devam etti:

"Korona virüsün birçok ülkede yayılmasıyla ilgili zorluklara rağmen ihracatını yaptığımız tüm yeni yapılarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki, personel güvenliğini sağlamak için bu ülkelerdeki inşaat sahalarımızda en katı önlemler alınmıştır. Faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin hastalık kontrol hizmetlerinin ve hükümetlerinin tavsiyelerini dikkate alıyoruz. Karantina ve personel tahliyesi dahil olmak üzere bu enfeksiyonun yayılmasına karşı önlemleri güçlendirmek için tamamen hazırız. Rosatom, bu sağlık krizinin tedarik zincirleri üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek ve tüm ilgili sözleşmelerde öngörülen zaman çizelgelerine uygun şekilde müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi tam olarak yerine getirmemizi sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alıyor." - MERSİN

Kaynak: İHA

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