Libya: Türk birlikleri zorlu bir denklemle karşı karşıya

07.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:00

Libya'nın doğusunu kontrol altında tutan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu, pazartesi günü BM tarafından tanınan Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) kontrolündeki kıyı kenti Sirte'yi ele geçirdiklerini açıkladı.



Sirte, dokuz yıl önce NATO destekli askeri bir müdahale sonucunda devrilen eski Libya Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin doğup büyüdüğü ve öldürüldüğü kent olması açısından sembolik öneme sahip. Euronews.com'da Görüntüle