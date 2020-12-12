Libya ordusu: Hafter güçleri Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yapıyor
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Libya ordusu: Hafter güçleri Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yapıyor

12.12.2020 22:17 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:21
Libya ordusu: Hafter güçleri Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yapıyor

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yaptığının gözlemlendiğini açıkladı.

Libya ordusu, Halife Hafter'e bağlı ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin, Sirte, Cufra ve güney bölgesine askeri yığınak yaptığının gözlemlendiğini açıkladı.

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Abdulhadi Dırah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait bir askeri kargo uçağının bu sabah Sirte'deki askeri Gırdabiyye Hava Üssü'ne iniş yaptığını söyledi.

Dırah, orduya bağlı güçlerin ayrıca, 23 silahlı aracın yanı sıra cephane yüklü iki kamyondan oluşan konvoyun Cufra'dan ülkenin güneyine intikal ettiğinin belirlendiğini aktardı.

Sözcü Dırah, tüm bu sevkiyatın, Hafter güçlerinin ülkede istikrar değil, Hafter'in ülkenin başına geçmesi için savaş istediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü Dırah, 9 Kasım'da yaptığı açıklamada da Hafter güçlerinin bölgeye silah ve paralı asker sevkiyatının sürdüğünü söylemişti.

Dırah, silah taşıyan bir askeri kargo uçağının, Sirte kentine bağlı Gırdabiyye Hava Üssü'ne indiğini belirtmişti.

Sözcü Dırah ayrıca, ülkenin doğusundan Cufra kentine de 11 araçlık konvoyla Suriyeli paralı asker sevkiyatı yapıldığını kaydetmişti.

Libya'nın orta-kuzey kesimindeki Sirte kenti ve orta kesiminde kalan Cufra bölgesi, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru hükümete bağlı ordu birlikleri ile darbeci Hafter güçlerinin askeri temas noktası durumunda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yassine Aydi

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