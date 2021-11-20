Libya'nın Terhune kenti sakinlerinden Hafter ve Seyfülislam'ın adaylığına tepki

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki Terhune kentinde yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçiminde aday olmasına tepki gösterdi.

Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarılan ve yeni toplu mezarların ortaya çıkarılmaya devam ettiği Terhune'de, Hafter ve Seyfülislam'ın devlet başkanlığı adaylığını protesto için "Seçim Sürecini Düzeltme Ulusal Forumu" düzenlendi. Foruma, yetkililer ve belediye başkanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Protestolarla geçen forumda, "Utanç verici bu yolla seçimlere hayır", "Seçimlerden önce anayasal altyapı oluşturulsun", "Seyfülislam'ın adaylığına hayır" ve "Toplu mezarlar insanlık suçudur" yazılı dövizler taşındı.

Zintan Belediye Başkanı Mustafa el-Baruni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği felaketlerin yaşandığı Terhune kentinde gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Seçimler için taraflı ve dışlayıcı kanunlar çıkardılar, bunları yalanla ve hile ile yaptılar. Bunu kabul etmiyoruz. Yıllarca diktatörlükle yönetilen Libya'ya demokrasiyi getirenler 17 Şubat devrimcileridir." diyen Baruni, fedakarlıkla ve vatanperverlikle alakası olmayan bazı kişilerin bir yerlere geldiğini, sonra da Libya halkını kandırmaya çalıştığını, bunu kabul etmediklerini belirtti.

Trablus Derneği Başkanı Abdulhafiz el-Belazi ise başta Hafter olmak üzere Terhune'de toplu mezarlar açılmasına sebep olan hiçbir savaş suçlusunun devlet başkanlığı adaylığını istemediklerini dile getirdi.

Seçimleri desteklediklerini ancak bunun doğru bir zemin üzerinde olması gerektiğini kaydeden Belazi, önce genel seçimler, sonra anayasa referandumu ardından da başkanlık seçimlerinin yapılması gerektiğini ifade etti.

Hafter milislerinin Terhune'yi kontrol altında tuttuğu dönemde kaçırılan oğlunun cesedine halen ulaşamayan baba Muhammed Ali Misbah el-Mukri ise "Tüm vatandaşların hakkını garanti altına alan anayasal bir zemin olmadan seçime gidildiğine ilk defa tanık oluyorum." diyerek seçim sürecine tepki gösterdi.

Libya'da başkanlık seçimleri

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, dün yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için başvuran aday sayısının 23'e ulaştığını bildirmişti.

24 Aralık'ta düzenlenecek seçimler için Hafter ile Seyfülislam Kaddafi'nin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa adaylık başvurusunda bulunmuş, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de aday olacağını açıklamıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ilerleyen günlerde adaylığını açıklamasının beklendiği seçim için başvuru süresi 22 Kasım'da sona erecek.

AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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