Libya'daki toplu mezar kurbanlarından kimliği tespit edilen 14'ü için cenaze namazı kılındı
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Libya'daki toplu mezar kurbanlarından kimliği tespit edilen 14'ü için cenaze namazı kılındı

22.01.2021 20:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 20:18
Libya'daki toplu mezar kurbanlarından kimliği tespit edilen 14'ü için cenaze namazı kılındı

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerden kimliği yakınlarınca tespit edilen 14 kişinin cenaze namazı kılındı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta, Terhune kentinde bulunan toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerden kimliği yakınlarınca tespit edilen 14 kişinin cenaze namazı kılındı.

Trablus'un Şehitler Meydanı'nda toplanan onlarca kayıp yakını, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Kaniyat" adlı milis gücünün yıllarca kontrol ettiği Terhune kentinden çekilmesiyle ortaya çıkarılan toplu mezarlardaki kurbanları için anma töreni düzenledi ve cenaze namazı kıldı.

Terhuneli aileler kaybettikleri yakınları için son görevini yerine getirirken, kurbanların eş ve anneleri gözyaşlarını tutamadı.

Toplu mezarlardan şimdiye kadar en az 110 cesede ulaşılırken, cenaze namazı kılınan 14'ünün kimlik tespiti, gömüldüklerinde üzerlerinde bulunan kişisel eşyaların sergilenmesi yoluyla kurbanların yakınları tarafından teşhis edilmesiyle belirlendi.

"Kani" soyadlı, bazıları öldürülen 7 kardeşin liderliğini yaptığı Hafter yanlısı Kaniyat milis gücü, Terhune'yi kontrol ettiği dönemde, kentte muhalif gördüğü sivil halkı ve rakip gördüğü aileleri yargısız infaz etmekle suçlanıyor. Kaniyat'ın hedef aldığı, kimliği tespit edilen ve bugün cenazesi kaldırılan kişilerden 7'si 'Abdulkadir' ailesine, 3'ü Haruda, 3'ü 'Mesud' ailesine mensup.

Terhuneli çok sayıda başka ailenin ise Kani kardeşlerin hedef aldığı veya kaçırdığı yakınlarını ölü ya da diri bulmak için arayışı sürüyor.

Kurbanlar, protez diş, küpe, yüzük ve dövmelerinden teşhis edildi

Kentte bulunan toplu mezar kurbanlarının bazılarının kimlik tespiti, Libyalı adli tıp ekiplerinin cesetlerin gömüldüklerinde üzerlerinde bulunan kişisel eşyaları, kurbanların yakınları tarafından teşhis edilmesi için ocak ayı başında Trablus'ta sergilemesi yoluyla yapıldı.

Terhuneli ailelerin, kaybolan yakınlarının elbiseleri, fotoğrafları ve kişisel eşyalarını incelemesi sonucu, bazı vakaların kimliği, protez ve köprü dişlerden, bazıları küpe ve yüzük gibi takılardan, elbiselerden ve dövmelerinden tespit edildi. Bazı erkek kayıpların tespiti de eşlerinin onları en son gördüğü gün evden çıktıklarında üzerindeki elbiseleri tanımaları ile gerçekleşti.

Libya'da bulunan toplu mezarlar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Rusya, Mısır ve Fransa gibi ülkelerden askeri ve siyasi destek alan Libya'daki darbeci güçlerin lideri Halife Hafter'in, 4 Nisan 2019'da milislerine Trablus'u ele geçirmek için saldırı emri vermesiyle, zaten uzun süredir istikrarsızlıkla boğuşan ülke yeni bir şiddet sarmalına sürüklendi.

Hafter'in 14 ay süren saldırıları başarısızlıkla sonuçlanırken, Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı ordu birlikleri 2020'nin haziran ayı başında başkent Trablus'un bütün idari sınırlarında ve Terhune kentinde kontrolü sağlamıştı.

Hafter milislerinin, Trablus'a yönelik saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandığı Terhune'nin kurtarılmasının ardından Libya makamları, şehirde ve çevresinde çok sayıda toplu mezarda şu ana kadar en az 110 cesede ulaştı.

Öte yandan Uluslararası Ceza Mahkemesinden 22 Haziran 2020'de yapılan açıklamada, Terhune'deki toplu mezarlara ilişkin Başsavcılığa güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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