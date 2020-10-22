Libya'da geçiş sürecinin sonuna yaklaşılıyor
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Libya'da geçiş sürecinin sonuna yaklaşılıyor

22.10.2020 01:11 | Son Güncelleme: 22.10.2020 01:11
Libya'da geçiş sürecinin sonuna yaklaşılıyor

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da geçiş dönemini sonlandırmak üzere doğru bir çerçevede çalıştıklarını söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Libya'da geçiş dönemini sonlandırmak üzere doğru bir çerçevede çalıştıklarını söyledi.

Fas'ı ziyaret eden Mişri, Rabat'ta Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Mişri, devletin yüksek makamları ve seçimlere nasıl gidileceği konusunda varılan anlaşmanın etkin hale getirilmesi üzerinde çalıştıklarını belirterek, "Geçiş sürecinin sonlandırılması için doğru bir çerçevede Faslı kardeşlerimizle birlikte çalışıyoruz." dedi.

Fas'ta ulaşılan anlaşmanın nasıl uygulanacağını değerlendirdiklerini dile getiren Mişri, Libya'da ekonomik dengeyi yeniden sağlayacak kurumlara ilişkin anlaşma sağlandığını, dolayısıyla büyük çözümlere ulaşılma konusunda ümitlerinin yeniden canlandığını ifade etti.

Burita da ülkesinin, krizin çözümünde Libya'daki iki meclise de önemli iki oluşum olarak destek vermesinin gayet uygun bir tutum olduğunu söyledi.

Fas'taki görüşmelerin ardından Libya'da taraflar, 6 Ekim'de devlette yüksek makamlara getirilecek kişilerin seçimine ilişkin bir anlaşma taslağına imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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