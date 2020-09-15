Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek
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Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa etmeyi düşündüğü öne sürüldü.

15.09.2020 14:50 | Son Güncelleme: 15.09.2020 15:29

ABD basını, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın istifa etmeyi planladığını iddia etti. İstifanın Cenevre'deki müzakereler sonunda açıklanacağı öne sürüldü.

MÜZAKERELER SONRASI İSTİFA EDECEK

ABD'li Bloomberg haber sitesinde yer alan habere göre Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac görevinden istifa etmeye hazırlanıyor. Serrac'a yakın olduğu belirtilen yetkililerin açıklamalarına dayandırılan haberde, Serrac'ın yakında istifasını açıklamayı planladığı ve gelecek ay Cenevre'de düzenlenecek müzakereler boyunca görevine devam edeceği ifade edildi.

KONSEY VE SEÇİM TALEP EDİLECEK

Serrac ve yardımcılarının konuyu Libyalı ve uluslararası ortaklarıyla görüştüğünü ileri sürülen haberde, Serrac'ın istifasını hafta sonuna kadar duyurmasının beklendiği belirtildi. Habere göre, müzakerelerde Libya'daki taraflardan yönetimlerin birleşmesini sağlayacak yeni bir başkanlık konseyi ve seçim yapılması konularında anlaşmaları talep edilecek.

Libya'da dengeleri değiştirecek iddia: Başbakan Serrac istifa edecek

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
DAMAT İBRAHİM PAŞA: Barbaros Hayrettin''in vilayeti Libya''nın zemane Barbaros''u Feyyaz El Sarrac, istifanı kabul etmeyiz. Manisalı hemşehrilerin gücenir.
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