LGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 26 Temmuz LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı! Tercih sonuçlarına nereden bakılır?

Son dakika: 2021 LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Buna göre adaylar MEB 'in resmi sitesinden yerleştirme sonuçlarını öğrenebilecekler. Peki, LGS 2021 yerleştirme sonuç ekranına nereden bakılır? LGS tercih sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçları MEB'in internet adresinden açıklandı. Sonuçlara göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti. LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı. Peki, LGS sonuçlarına hangi siteden bakılır? LGS tercih sonuçları açıklandı mı?

LGS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 LGS (Liseye Geçiş Sınavı) yerleştirme sonuçları açıklandı. Tercih sonuçlarını sonuc.meb.gov.tr adresinden öğrenebilirsiniz.

LGS 2021 YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

LGS 2021 İLK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirme sonuçları "meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. Öğrenciler, yerleştirme sonuçlarına TC kimlik numaraları ve doğum tarihleri ile "sonuc.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

NAKİL SONUÇLARI 2 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

İlk yerleştirmede yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler için yerleştirme süreci devam edecek. 26-30 Temmuz arası, yerleştirmeye esas 1. nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 2 Ağustos'ta açıklanacak.

20 AĞUSTOS'TA SÜREÇ TAMAMLANACAK

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 2-6 Ağustos'ta yapılabilecek, sonuçlar 9 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos 2021'de tamamlanmış olacak. Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos 2021'de yerleştirme süreci tamamlanacak.

2021 LGS TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ