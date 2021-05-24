LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi

LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin son hazırlıklar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gözden geçirildi.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek merkezi sınava ilişkin son hazırlıklar, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda gözden geçirildi. Toplantıda sınavın sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için alınan önlemler değerlendirildi.

Salgın önlemleri kapsamında geçen yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Sınavın salgın koşullarında sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için alınan önlemlerin değerlendirildiği toplantıda, 81 ilde hazırlıklarda gelinen nokta ayrıntılı olarak ele alındı.

6 Haziran 2021 Pazar günü iki oturum halinde yapılacak sınav, 973 yurt içi ve 4 yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak öğrenciler geçen yılda olduğu gibi sınav başvuru işlemi yapmadan doğrudan sınava katılabilecekler. Sınav giriş belgeleri, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda alınıp onaylanarak öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Öğrenciler LGS kapsamındaki sınava kendi okullarında girecekler.

Toplantıya Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Personel Genel Müdürü Ömer İnan, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Fatih Leblebici ve 81 il müdürü katıldı.

(Utku Şimşek/İHA)

LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bakan Selçuk, canlı yayında öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu: Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler
Bakan Selçuk, canlı yayında öğretmen atamalarıyla ilgili konuştu: Zaten sürekli yapıyoruz, yine de yapacağız merak etmesinler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Ceyda Düvenci Prens William
Spor Ali Koç Fatih Terim Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
LGS için son hazırlıklar gözden geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 15:54:23. #1.11#

title