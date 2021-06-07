İl Milli Eğitim Şube Müdürünün sınav arasında çocuğu ile görüştü iddiası ortalığı karıştırdı
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İl Milli Eğitim Şube Müdürünün sınav arasında çocuğu ile görüştü iddiası ortalığı karıştırdı

Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas - Haberler | Güncel

Bilecik'te meydana gelen olayda; Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda yapılan LGS sınavı sırasında İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ve eşi okul bahçesine alınarak çocukları ile görüştü. Durumu gören diğer veliler ise, "Bu beyefendi niye giriyor, bizi niye almıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Yaşananların kamuoyuna yansıması ve velilerin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Şube Müdürü hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı.

Bilecik'te bulunan Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda dün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk bölümü tamamlanınca öğrenciler okul bahçesine çıkarıldı. İddiaya göre, bu sırada okula gelen İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cuma İvrendi ile eşi, bahçeye alınarak çocuğuyla görüştü. İvrendi'nin çocuğu ile görüşmesinin ardından okul bahçesi dışında bekleyen diğer veliler duruma isyan etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Yaşanan duruma tepki gösteren veli İlyas Balı, okul bahçesine çıkan çocuğuyla görüşemediğini ifade ederek, "Mola esnasında Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olan bir beyefendiyi polisler içeriye aldı. Daha sonra polislere biz halk olarak gittik, 'Bu beyefendi niye giriyor, bizi niye almıyorsunuz?' dedik. Bize 'öğrencisine bir şey verecekmiş' diye cevap verdiler. Öğrencimize biz de su vereceğiz, bizim de içeriye girmemiz gerekiyordu. Daha sonra o şube müdürünü yaklaşık 20 dakika sonra çıkarabildiler. Bu konuda şikayetçiyiz. Sayın valimizden rica ediyoruz. Benim çocuğumun burada 11 aylık emeği var, herkesin çocuğunun emeği var. Birileri kalkıp da torpilli olamaz burada. 20 dakika boyunca içeride çocuğunu yedirdi içirdi, güzelce besledi sonra çıktı" dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürünün sınav arasında çocuğu ile görüştü iddiası ortalığı karıştırdı

"KURALLLARA HERKES UYMAK ZORUNDA"

Velilerden Süleyman Doğru ise, "Şube Müdürü olduğunu söyleyen bir kişi eşi ve kendisiyle içeriye girmeye çalışıyor, çocuğuna yiyecek içecek götürüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim herkesin çocuğu özel, herkesin çocuğu güzel kimsenin bir farklılığı yok. Ben de sabahın 5'inde kalktım çocuğum sınava gelsin diye bekledim burada. Herkes de bekledi. Kuralları koyanlar, kendileri için kaldırıyorsa burada bir sıkıntı var. Birileri kural koyuyor herkes uymak zorunda. Sayın valimiz de bu işin gereğini yapsın yani herkesin çocuğu var. Bir kural var, buraya veliler giremiyor, çocuklarına su, yiyecek götüremiyor. Ben götüremiyorsam kimse götürmeyecek" sözlerini kullandı.

İl Milli Eğitim Şube Müdürünün sınav arasında çocuğu ile görüştü iddiası ortalığı karıştırdı

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Velilerin tepkisi üzerine Bilecik Valiliği, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında ilimiz Murat Hüdavendigar Ortaokulu'nda yapılan Liseye Giriş Sınavı ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyuruluyor" denildi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürünün sınav arasında çocuğu ile görüştü iddiası ortalığı karıştırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cafer Elmas

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Haber Yorumları (1)
ADANA001 MERKEZ: Bahsi geçen şube müdürü ve o şahısa izin veren polisler hakkında ciddi bir işlem yapılmalı ki şaibe kalmamalı. Yoksa çifte standart her yerde var olarak kabul edilir.
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